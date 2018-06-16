ترمب: تبادلت أرقام الهواتف مع كيم وسأتصل به في عيد الأب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة إنه والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تبادلا أرقام الهواتف المباشرة في قمتهما في سنغافورة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلن ترمب للصحفيين أمام البيت الأبيض أنه أعطى الزعيم الكوري الشمالي رقم هاتفه "الخاص" وقال "بات يمكنه (كيم) الاتصال بي إذا ما واجه أي مشكلة".

وأضاف الرئيس الأمريكي "هذا أمر مهم جدا… نحن على تواصل".

وأعلن الرئيس الأمريكي، عن عزمه الاتصال بالزعيم الكوري الشمالي كيم يوم الأحد، وقال ترمب لشبكة (فوكس نيوز) في مقابلة عندما سئل عمّا يعتزم فعله في عيد الأب "في حقيقة الأمر سأتصل بكوريا الشمالية".

وأكد ترمب أن هناك "تناغما رائعا" بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، موضحا أنه حلّ الجزء الأكبر من المشكلة النووية الكورية الشمالية.

وفي رسالة عبر الفيديو بثها لاحقا البيت الأبيض قال ترمب إن القمة التي عقدها الثلاثاء مع زعيم كوريا الشمالية في سنغافورة كانت "صريحة ومباشرة ومثمرة جدا".

أوضح "إذا ما كانت هناك فرصة للسلام، إذا ما كانت هناك فرصة لإنهاء التهديد المروع الذي يطرحه النزاع النووي، فعلينا أن نسعى إليها مهما كلف الأمر".

من جانب آخر، قابل عديد من المراقبين بالشك نتائج قمة سنغافورة التي وقّع خلالها كيم وترمب تعهدا بالعمل من أجل النزع الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، في وقت لم يقم كيم حتى الآن بأيّ خطوة ملموسة لتفكيك برنامجه النووية.

ويبدو أن قرار ترمب الأحادي لخفض التوتر، من خلال إلغاء التدريبات العسكرية المشتركة "الاستفزازية" بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قد فاجأ مسؤولين في وزارة الدفاع وكذلك كوريا الجنوبية.

وكان ترمب صرح للصحفيين "لقد قمت بحل تلك المشكلة"، مضيفا "نعمل حاليا على إعداد وثائقها، لقد تم حل الجزء الأكبر من تلك المشكلة".

وأضاف ترمب أثناء زيارة مفاجئة لطاقم تلفزيوني كان يعمل في حديقة البيت الأبيض "لقد وقّعنا وثيقة جيدة لكن الأهم من تلك الوثيقة هو أن علاقتي به جيدة".