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بالصور.. سيارة تصدم حشدا في موسكو وإصابة ثمانية أشخاص

سيارة أجرة صدمت حشدا من الأشخاص في وسط موسكو
سيارة أجرة صدمت حشدا من الأشخاص في وسط موسكو
16/6/2018

قال مسؤولون روس وشاهد إن سيارة أجرة صدمت حشدا من الأشخاص في وسط موسكو (السبت) مما أدى إلى إصابة ثمانية بينهم زائرون من المكسيك جاؤوا لمشاهدة نهائيات كأس العالم.

ونقلت وكالة أنباء انترفاكس الروسية عن مصدر قوله إن السائق كان مخمورا وقت الحادث الذي وقع قرب الساحة الحمراء بوسط العاصمة الروسية.

وقالت شرطة موسكو إن ثمانية أشخاص طلبوا مساعدة طبية. ونقلت وكالة انترفاكس عن مصدر طبي قوله إنه لا توجد حالات حرجة بين المصابين.

وقالت هيئة المرور في موسكو إن رخصة السائق صادرة من قرغيزستان، إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

ونقلت الهيئة عن السائق قوله إنه لم يتعمد صدم الحشد.

وقال شاهد لـ "رويترز" إن بعض المصابين كانوا يحملون أعلام فريق المكسيك. وأضاف أن السائق حاول الفرار من المكان لكن الشرطة تمكنت من إلقاء القبض عليه.

حادث دهس في موسكو
رويترز

 

رويترز
رويترز

 

رويترز
المصدر : رويترز
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