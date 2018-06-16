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سياسة|ألمانيا

ألمانيا تقيل رئيسة مكتب اللجوء والهجرة وسط فضيحة مخالفات

مهاجرون في ألمانيا (أرشيف)
مهاجرون في ألمانيا (أرشيف)
16/6/2018

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية إن الوزير أقال رئيسة المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين الذي يواجه فضيحة بشأن مخالفات في قرارات منح اللجوء.

وجاء قرار الوزير هورست زيهوفر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في ذروة نزاع بشأن الهجرة يهدد بانهيار الكتلة المحافظة التي تتزعمها المستشارة أنغيلا ميركل.

وثار خلاف بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه ميركل وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي بشأن طريقة التعامل مع المهاجرين وهي قضية تثير أيضا توترا بين أعضاء الاتحاد الأوربي.

وتعرضت رئيسة المكتب يوتا كورت لانتقادات بعدما اكتشفت مراجعة داخلية شملت 4 آلاف و568 قرار لجوء، أن فرع المكتب في بريمن تجاهل عن علم وبشكل منتظم اللوائح القانونية والقواعد الداخلية.

وقال المتحدث إن الوزير أبلغ كورت يوم الأربعاء بقرار إقالتها مضيفا أنه سيتم الإعلان قريبا عن خليفتها في رئاسة المكتب التابع لإشراف وزارة الداخلية.

ويهدد النزاع بين حزبي الاتحاد الاجتماعي المسيحي والاتحاد الديمقراطي المسيحي مستقبل حكومة ميركل المشكّلة منذ ثلاثة أشهر بعد توليها السلطة في ائتلاف يضم أيضا الحزب الديمقراطي الاشتراكي المنتمي ليسار الوسط.

وتريد ميركل التوصل إلى حل أوربي لقضية الهجرة خلال الأسبوعين القادمين قبيل قمة الاتحاد الأوربي المقررة في 28 و29 يونيو حزيران، لكن حزب الاتحاد الاجتماعي لا يريد الانتظار ويحث ألمانيا على اتخاذ إجراءات بشكل أحادي.

المصدر : رويترز
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