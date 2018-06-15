14 اتهاما لبريطاني شارك في حملة "عاقب مسلما"

وجهت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، لائحة تضم 14 اتهاما من بينها التحريض على القتل لرجل متهم بإرسال خطابات تروج لحملة (عاقب مسلما).

وقالت الشرطة، إن رجلا متهما بإرسال خطابات تروج لحملة (عاقب مسلما) وتحث الناس على ارتكاب أعمال عنف ضد المسلمين وجهت له لائحة تضم 14 اتهاما من بينها التحريض على القتل.

وأوضحت الشرطة في بيان إن ديفيد بارنام (35 عاما) وهو من مدينة لينكولن، سيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية اليوم الجمعة ليواجه تهما تتضمن إثارة الانزعاج أو القلق ومحاولة تعريض حياة آخرين للخطر أو التسبب في تهديد خطير للصحة.

وبدأت الخطابات التي حددت الثالث من أبريل/نيسان يوما لحملة (عاقب مسلما) في الوصول إلى صناديق بريد بعض الأشخاص في مارس /آذار.

ومن ضمن أولئك الذين وصلتهم الخطابات أربعة من أعضاء البرلمان ترجع أصولهم لجنوب آسيا.

ومرّ يوم الثالث من أبريل/ نيسان من دون أي تقارير عن زيادة في أعمال العنف ضد المسلمين.