مقتل 12 من قوات الحكومة اليمنية في هجوم للحوثيين

قتل 12 مقاتلا مواليا للحكومة اليمنية اليوم الجمعة، في هجوم شنه الحوثيون على موقع عسكري في منتصف الطريق الرئيسي في مدينة الحديدة.

وقالت مصادر عسكرية وطبية، إن المقاتلين التابعين للحكومة اليمنية، قُتلوا في الهجوم الذي شنه الحوثيون على موقع عسكري في منتصف الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة الحديدة والقواعد العسكرية التي تنطلق منها القوات الحكومية في غرب اليمن.

وذكرت المصادر العسكرية لـ "فرانس برس" أن الهجوم أدى لاندلاع اشتباكات بين المهاجمين والقوات الموالية للحكومة، ما تسبب بقطع الطريق بين مدينة الحديدة ومديريتي الخوخة والمخا اللتين تضمان القواعد العسكرية.

وفي اليوم الثالث من الهجوم على مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، اندلعت عند الظهر مواجهات على بعد نحو كيلومترين من المطار الواقع في جنوب المدينة، بعد فترة من الهدوء صباحا، حسبما أفادت (فرانس برس).

وكان مسؤول عسكري في القوات الموالية للحكومة قال في وقت سابق إن هذه القوات "تستعد لعملية اقتحام للمطار الجمعة بدعم جوي" من طائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية.

وبالتزامن مع المعارك على أبواب المطار، شن الحوثيون هجوما على موقع للقوات الموالية للحكومة في منتصف الطريق الساحلي الرئيسي الرابط بين مدينة الحديدة ومراكز عسكرية تنطلق منها القوات الحكومية.

وأوضحت المصادر أن الهجوم أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المهاجمين والقوات الموالية للحكومة، ما تسبب بقطع الطريق بين مدينة الحديدة ومديريتي الخوخة والمخا اللتين تضمان تجمعات عسكرية للقوات الحكومية.

وقع الهجوم في مديرية التحيتا على الطريق الساحلي المطل على البحر الأحمر على بعد نحو 100 كلم جنوب مدينة الحديدة، وتنطلق من المخا (150 كلم جنوب مدينة الحديدة) والخوخة (130 كلم جنوب الحديدة) القوات الموالية للحكومة، شمالا نحو مدينة الحديدة.