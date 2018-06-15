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سياسة

معركة الحديدة تصل المطار ودعوات لحماية المدنيين

شارع خال من المارة في مدينة الحديدة اليمنية الساحلية
شارع خال من المارة في مدينة الحديدة اليمنية الساحلية
15/6/2018

وصلت المعارك الدائرة في الحديدة غرب اليمن إلى مطار المدينة، إذ تحاول قوات من الجيش اليمني مدعومة بقوات سعودية وإماراتية السيطرة على مطار المدينة.

وتخشى الأمم المتحدة أن تتسبب المعركة الدائرة في الحديدة وصول ملايين الأشخاص إلى شفا المجاعة.

وقال أحد سكان المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون لرويترز إن اشتباكات دارت في حي المنظر المتاخم للجدار المحيط بالمطار.

وقال عمار أحمد وهو تاجر أسماك "هناك تفجيرات مرعبة منذ الصباح عندما قصفوا مواقع الحوثيين قرب المطار… نعيش أياما من الرعب لم نعرفها من قبل".

وخلت الشوارع في أنحاء أخرى من المدينة من الناس رغم عطلة عيد الفطر. وقال سكان إن المقاتلين الحوثيين احتشدوا في مركز المدينة حيث أطلق مستشفى نداء للتبرع بالدم. وقالت مصادر طبية إن 23 مصابا مدنيا وصلوا من حي المنظر.

ولم تحقق القوات السعودية الإماراتية نجاحا يذكر في معركته التي بدأت قبل ثلاثة أعوام لهزيمة الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وميناء الحديدة ومعظم المناطق المأهولة في اليمن.

والهجوم على الحديدة هو أول محاولة من لانتزاع السيطرة على مدينة كبيرة شديدة التحصين بهذا الشكل.

وتخشى الأمم المتحدة، التي حاولت دون جدوى إيجاد مسار دبلوماسي لتفادي شن الهجوم، من أنه سيقطع شريان الحياة الوحيد لمعظم اليمنيين الذين يعتمد 22 مليونا منهم على المساعدات بينما يواجه 8.4 مليون خطر المجاعة.

ودعا الزعيم الحوثي عبد الملك الحوثي أنصاره في وقت متأخر أمس الخميس للتوجه إلى جبهات القتال لمحاربة "أدوات" الولايات المتحدة و إسرائيل.

المصدر : رويترز
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