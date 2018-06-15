قاضية أمريكية تأمر بحبس المدير السابق لحملة ترمب

أمرت قاضية فيدرالية أمريكية (الجمعة) بحبس بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية.

أمرت القاضية بحبس مانافورت جاء بعد رفضها طلب الكفالة الذي تقدم به في قضية اتهامه بالتلاعب ومحاولة التأثير على شهود محكمة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن قرار القاضية إيمي برمان، جاء عقب اتهام المدعين مانفورت وشريك له (لم تسمه) بالعبث والتلاعب بشهود محتملين في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز ترمب نهاية 2016.

وكشفت وثائق قضائية أن محققين يتبعون روبرت مولر، المحقق الخاص بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، ذكروا أن مانفورت حاول التواصل مع الشهود، للتأثير على إفادتهم بشأن عمله في جماعات ضغط والتهرب الضريبي، حسب تقارير إعلامية.

ويعد مانافورت أول مسؤول في حملة ترمب يتم حبسه كجزء من التحقيقات الخاصة بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسيبقى مانافورت في السجن بينما ينتظر محاكمتين في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يواجه عدة تهم جنائية أخرى.