شاهد: سكان الحديدة يواصلون حياتهم رغم القصف السعودي

واصلت طائرات وسفن حربية تابعة للإمارات والسعودية قصف مواقع للحوثيين في الحديدة، في أكبر معركة في الحرب التي تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وتواجه الأمم المتحدة صعوبات في محاولاتها تجنب تعطيل العمل بالميناء، شريان الحياة الذي تصل عن طريقه المساعدات الغذائية لدولة يواجه 8.4 مليون من سكانها خطر المجاعة.

وقال مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة، الخميس، إن خمس سفن تجارية تفرغ شحناتها في الميناء.

وقال سكان ومسؤولون في الجيش اليمني الذي يحارب الحوثيين إن التحالف بقيادة السعودية ضرب أيضا الطريق الرئيسي الذي يربط الحديدة بالعاصمة صنعاء لمنع وصول أي تعزيزات للحوثيين.

وقالت خديجة وهي معلمة في الحديدة "الوضع مأساوي ولا نعرف كيف النهاية".

من ناحية أخرى تقول الأمم المتحدة إن 22 مليون يمني يحتاجون مساعدات إنسانية وإن عدد المهددين بالمجاعة يمكن أن يزيد عن مثليه ويتجاوز 18 مليونا بحلول نهاية العام ما لم يتحسن الوضع.

وقالت الأمم المتحدة إنها مستمرة في تقديم المساعدات، وقالت ليز غراندي منسقة المنظمة للشؤون الإنسانية في اليمن "نحن هناك ونسلم مساعدات، لن نغادر الحديدة".

وحمل الزعيم الحوثي محمد علي الحوثي الغرب مسؤولية الهجوم، وقال إن البريطانيين أبلغوهم قبل أسبوع بأن الإماراتيين والسعوديين أكدوا لهم أنهم لن يشنوا هجوما على الحديدة دون موافقتهم ومساعدتهم.

وحذر بيان للحوثيين السفن التجارية في البحر الأحمر، أحد أهم مسارات التجارة العالمية، وحثّها على البقاء على مسافة 20 ميلا من سفن التحالف لتجنب تعرضها لأي هجوم.

وقال البيان "إن العدو بفتحه معركة الحديدة يكون قد رفع من منسوب الخطر في البحر الأحمر وعليه أن يتحمل عواقب ما فعل، ونحن لن نظل مكتوفي الأيدي أمام أخطر هجوم أجنبي يتهدد الملايين من أبناء شعبنا اليمني المظلوم".

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن عملية "النصر الذهبي" التي يشنها التحالف تهدف إلى السيطرة على المطار والميناء لكن قوات التحالف ستتجنب دخول المدينة.

وقال مسؤول عسكري يمني إن التحالف، المؤلف من قوة برية قوامها 21 ألف جندي تشمل قوات إماراتية وسودانية بالإضافة إلى يمنيين ينتمون لفصائل مختلفة، يعمل على إزالة الألغام من الشريط الساحلي جنوبي الحديدة وتمشيط المنطقة الريفية بحثا عن مقاتلي الحوثيين.