شاهد: افتتاح مستشفى ميداني تديره المغرب في غزة

افتتح مستشفى ميداني تديره الحكومة المغربية في غزة هذا الأسبوع، يأمل الفريق الطبي العامل به تخفيف الضغط على مستشفيات غزة ومعالجة جرحى مسيرة العودة الكبرى.

المستشفى الميداني الذي افتتحته القوات الجوية الملكية المغربية في مدينة الزهراء جنوب غزة، يهدف لدعم النظام الصحي المتعثر في قطاع غزة، جراء الحصار.

وتواجه مستشفيات غزة بالفعل ضغوطا متزايدة وخاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة، وهي تعاني بالفعل بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم ونقص الأدوية.

وينظم الفلسطينيون في غزة، احتجاجات شبه أسبوعية وذلك منذ 30 من مارس/ آذار، في إطار مسيرة العودة الكبرى، داعين إلى "حق العودة" إلى بيوت الأجداد الموجودة الآن في إسرائيل.

واستشهد في هذه الاحتجاجات العشرات من الفلسطينيين، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 120 فلسطينيا وأصابت أكثر من 3 آلاف و800 في الاحتجاجات على طول الحدود مع غزة.

ومحمد أبو فول أحد المحتجين الذين تعرضون لإصابات شديدة، ويتجمع الأطباء حول ساقه المضمدة، على أمل تشخيص مدى الإصابة.

ويضم المستشفى الميداني 30 سريرا و35 طبيبا وممرضا وغرف عمليات، إضافة إلى عيادة خارجية للعمليات الجراحية البسيطة.

وجاءت البعثة المغربية استجابة لعدة نداءات من منظمات غير حكومية محلية ودولية، وقد رحب المسؤولون في غزة بالمساعدات الطبية قائلين إنه سيكون لها تأثير كبير في سد النقص الحاصل في الخدمات الطبية.