البث الحي
سياسة

شاهد: افتتاح مستشفى ميداني تديره المغرب في غزة

15/6/2018

افتتح مستشفى ميداني تديره الحكومة المغربية في غزة هذا الأسبوع، يأمل الفريق الطبي العامل به تخفيف الضغط على مستشفيات غزة ومعالجة جرحى مسيرة العودة الكبرى.

المستشفى الميداني الذي افتتحته القوات الجوية الملكية المغربية في مدينة الزهراء جنوب غزة، يهدف لدعم النظام الصحي المتعثر في قطاع غزة، جراء الحصار.

وتواجه مستشفيات غزة بالفعل ضغوطا متزايدة وخاصة بعد الاحتجاجات الأخيرة، وهي تعاني بالفعل بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل منتظم ونقص الأدوية.

وينظم الفلسطينيون في غزة، احتجاجات شبه أسبوعية وذلك منذ 30 من مارس/ آذار، في إطار مسيرة العودة الكبرى، داعين إلى "حق العودة" إلى بيوت الأجداد الموجودة الآن في إسرائيل.

واستشهد في هذه الاحتجاجات العشرات من الفلسطينيين، حيث قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 120 فلسطينيا وأصابت أكثر من 3 آلاف و800 في الاحتجاجات على طول الحدود مع غزة.

ومحمد أبو فول أحد المحتجين الذين تعرضون لإصابات شديدة، ويتجمع الأطباء حول ساقه المضمدة، على أمل تشخيص مدى الإصابة.

ويضم المستشفى الميداني 30 سريرا و35 طبيبا وممرضا وغرف عمليات، إضافة إلى عيادة خارجية للعمليات الجراحية البسيطة.

وجاءت البعثة المغربية استجابة لعدة نداءات من منظمات غير حكومية محلية ودولية، وقد رحب المسؤولون في غزة بالمساعدات الطبية قائلين إنه سيكون لها تأثير كبير في سد النقص الحاصل في الخدمات الطبية.

المصدر : أسوشيتد برس + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

من بينها سوريا والسودان واليمن.. أمريكا تفرض كفالة بآلاف الدولارات على مواطني دول

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)