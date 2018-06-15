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سياسة

ترمب لرئيس المفوضية الأوربية: أنت قاتل وحشي

رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر
رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر
15/6/2018

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، رئيس المفوضية الأوربية جان كلود يونكر "بالقاتل الوحشي" خلال اجتماع لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كندا.

وقد أطلقت على جان كلود يونكر صفات كثيرة خلال توليه رئاسة وزراء لوكسمبورغ أو رئاسة المفوضية الأوربية، لكن ربما لم ينعته أحد مطلقا "بالقاتل الوحشي" الذي قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وصفه به في مطلع الأسبوع.

وتحدث يونكر، الذي حضر اجتماعا لزعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كندا، عن لقائه ترمب في خطاب بمدينة ميونخ الألمانية.

وقال يونكر "ترمب قال لي الأسبوع الماضي جان كلود- أنت قاتل وحشي‘.. إنها المرة الأولى التي تصبح فيها لوكسمبورغ خطرا على هذا النحو للولايات المتحدة. أعتقد أنه قصد بها الشكوى، لكني لست متأكدا".

وفشلت قمة مجموعة السبع في رأب صدع متنام بين الولايات المتحدة والقوى الأخرى، التي يتهم كثير منها ترمب باتباع سياسات تجارية تحابي الولايات المتحدة على نحو غير منصف.

وذكرت مصادر بالاتحاد الأوربي أن دوله أيدت بالإجماع يوم الخميس خطة لفرض رسوم على ما قيمته 2.8 مليار يورو (3.3 مليار دولار) من الواردات الأمريكية ردا على تعريفات أمريكية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوربي.

المصدر : رويترز
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