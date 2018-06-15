تحية ترمب لجنرال كوري شمالي تثير جدلا

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انتقادات، بعد نشر تسجيل فيديو يظهر فيه وهو يحيي جنرال كوري شمالي تحت أنظار كيم جونغ أون.

والتقط المشهد خلال زيارة ترمب إلى سنغافورة حيث عقد الثلاثاء قمة تاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي وعرضه التلفزيون الكوري الشمالي الخميس.

وفي التسجيل يبدو كيم وهو يقدم جنرالا من بلاده إلى ترمب الذي يمد يده لمصافحته، إلا أن الجنرال يؤدي التحية فرد ترمب بالمثل بشكل مقتضب.

وندد معارضو ترمب بالتحية إذ يعتبرون أن ترمب كان متساهلا جدا مع كيم الذي يتهم نظامه بانتهاكات عدة لحقوق الإنسان.

وعلق السيناتور الديموقراطي كريس فان هولن في تغريدة "الأمر ليس مفاجأة لأحد فكوريا الشمالية استغلت رئيسنا لحملتها الدعائية".

وأضاف فان هولن "حصل كيم على تنازلات فورية من دون أن يلتزم بشيء ملموس في المقابل. من المقزز رؤية ترامب يتخلى عن حلفائنا في كندا ويشيد بكيم ويحيي جنرالاته".

في المقابل، ردت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز بالقول إن ترمب كان يحاول أن يكون لبقا. وقالت "إنها مجاملة عادية. عندما يلقي جنرال عسكري من حكومة أخرى التحية فيجب الرد".

وكان الرئيس السابق باراك أوباما واجه انتقادات حادة من معارضيه الجمهوريين عندما انحنى أمام الإمبراطور الياباني أكيهيتو في العام 2009.