ملك الأردن يصدر مرسوما بتشكيل حكومة برئاسة الرزاز

أصدر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس مرسوما بتشكيل حكومة جديدة برئاسة عمر الرزاز بحسب وكالة رويترز للأنباء.

والرزاز هو خريج جامعة هارفاد والخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي، وتم تكليفه بمراجعة مشروع قانون ضريبي مثير للجدل بعد احتجاجات واسعة النطاق على إجراءات التقشف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي.

وكان الملك كلف الرزاز الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي لتهدئة الغضب الشعبي الذي أدى إلى تفجر أكبر الاحتجاجات التي شهدها الأردن منذ سنوات.

وانتشرت المظاهرات والاحتجاجات في الأردن في 30 مايو/ آيار الماضي استجابة لدعوة النقابات المهنية للإضراب ردا على رفع الحكومة الأردنية أسعار السلع الغذائية والكهرباء والمحروقات استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي.