مصر.. السيسي يعين زكي وزيرا للدفاع بدلا من صدقي صبحي

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، الفريق محمد زكى قائد قوات الحرس الجمهورى، وزيرًا للدفاع بديلًا عن الفريق أول صدقي صبحي.

ووفق ما بثه التلفزيون الحكومي، أدى زكي اليمين الدستورية أمام السيسي، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان.

كما تم تعيين اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية خلفًا للواء مجدي عبد الغفار.

وأدى توفيق اليمين الدستورية أمام السيسي، وكان يشغل رئاسة جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع وزارة الداخلية).

والخميس الماضي، كلف السيسي، مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.

والحكومة الجديدة هي الأولى في الولاية الثانية الرئاسية للسيسي، وتعد الثالثة منذ توليه مهام منصبه رئيسًا للبلاد.

وسبق هذه الحكومة اثنتان في الولاية الأولى للسيسي حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو/حزيران 2014 حتى سبتمبر/ أيلول 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير/كانون ثان الماضي.