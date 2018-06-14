البث الحي
سياسة|مصر

مصر.. السيسي يعين زكي وزيرا للدفاع بدلا من صدقي صبحي

14/6/2018

عين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، الفريق محمد زكى قائد قوات الحرس الجمهورى، وزيرًا للدفاع بديلًا عن الفريق أول صدقي صبحي.

ووفق ما بثه التلفزيون الحكومي، أدى زكي اليمين الدستورية أمام السيسي، ضمن أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان.

كما تم تعيين اللواء محمود توفيق وزيرًا للداخلية خلفًا للواء مجدي عبد الغفار.

وأدى توفيق اليمين الدستورية أمام السيسي، وكان  يشغل رئاسة جهاز الأمن الوطني (جهاز استخباراتي يتبع وزارة الداخلية).

والخميس الماضي، كلف السيسي، مصطفى مدبولي وزير الإسكان، بتشكيل حكومة جديدة، خلفًا لحكومة شريف إسماعيل التي تقدمت باستقالتها آنذاك.
والحكومة الجديدة هي الأولى في الولاية الثانية الرئاسية للسيسي، وتعد الثالثة منذ توليه مهام منصبه رئيسًا للبلاد.

وسبق هذه الحكومة  اثنتان في الولاية الأولى للسيسي حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة (من يونيو/حزيران 2014 حتى سبتمبر/ أيلول 2015)، ثم شريف إسماعيل الذي أجرى 4 تعديلات وزارية آخرها في يناير/كانون ثان الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

أمريكا تفرض "كفالة" آلاف الدولارات على زائرين من دول أفريقية وأسيوية

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)