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سياسة

شاهد| هنية: لن تتغير طبيعة القدس مهما كلفنا ذلك من تضحيات

14/6/2018

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية إن قرارات الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي لن تغير من طبيعة القدس مهما كلف ذلك من تضحيات.

وجاءت تصريحات هنية خلال كلمة وجهها من قطاع غزة المحاصر بمناسبة عيد الفطر.

وكانت أبرز تصريحاته:
  • هنية: قرارات ترمب ونتنياهو لن تغير طبيعة القدس مهما كلفنا ذلك من تضحيات
  • هنية: نطالب بإجراء اجتماع وطني فلسطيني والشروع في إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
  • هنية: نجدد الدعوة لإجراء اجتماع مجلس وطني فلسطيني توحيدي على أساس اتفاق القاهرة وتفاهمات بيروت
  • هنية: لن نكون قادرين على مواجهة التحديات إلا بصف وطني فلسطيني موحد
  • هنية: مسيرات العودة أعادت الحيوية للقضية وأمريكا لم تعد قادرة أن تطوع مواقف الدول وأحرار العالم لسياسات البلطجة
  • هنية: الحراك الجماهيري في الضفة يجب أن يستمر لرفع حصار غزة وتصحيح المسار الوطني
  • هنية: أتوجه بالشكر للمسيرات التي خرجت في الضفة الغربية للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات الظالمة ضد غزة
  • هنية للأسرى: تحريركم على رأس أولويات فصائل المقاومة الفلسطينية
المصدر : الجزيرة مباشر
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