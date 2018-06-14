شاهد| هنية: لن تتغير طبيعة القدس مهما كلفنا ذلك من تضحيات

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية إن قرارات الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي لن تغير من طبيعة القدس مهما كلف ذلك من تضحيات.

وجاءت تصريحات هنية خلال كلمة وجهها من قطاع غزة المحاصر بمناسبة عيد الفطر.

وكانت أبرز تصريحاته: