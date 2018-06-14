شاهد: لبنان يتسلم الدفعة الثانية من مقاتلات عسكرية أمريكية

سلمت الولايات المتحدة للجيش اللبناني أربع طائرات هجومية خفيفة من طراز إيه-29 سوبر توكانو يوم الأربعاء لتستكمل بذلك صفقة ست مقاتلات كانت تعهدت بتقديمها كمنحة للبنان.

كانت الطائرتان الأوليان قد سُلمتا لبيروت في أكتوبر تشرين الأول 2017، وستستخدم هذه الطائرات للمراقبة المسلحة.

العماد جوزيف عون قائد الجيش اللبناني: تسليم الطائرات محطة بالغة الأهمية والدلالات، فهي تأتي استكمالا للمرحلة السابقة التي جرى خلالها تسليم الدفعة الأولى من طائرات السوبر توكانو إلى الجيش اللبناني العام الماضي.

تسليم الطائرات دليل على استمرار الدعم الأمريكي على الرغم من اتهامات إسرائيلية بسيطرة جماعة حزب الله على الجيش اللبناني.

السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد أشادت خلال حفل التسليم بما وصفته بالأواصر القوية بين الولايات المتحدة ولبنان.

إليزابيث ريتشارد: هذه الطائرات المقاتلة الأربع التي وصلت في الآونة الأخيرة تستكمل عملية التسليم.

ريتشارد: لا يعني هذا أن البرنامج قد اكتمل، الولايات المتحدة ستواصل دعم دمج (مقاتلات) أيه-29 في قدرات الجيش اللبناني خلال السنوات المقبلة.

من المقرر أن تسلم الولايات المتحدة لبنان أيضا ست طائرات هليكوبتر استطلاع طراز إم.دي 530 جي الهجومية الخفيفة التي تعرف باسم (سكوت).

ريتشارد: الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 1.5 مليار دولار في تدريب وتقديم معدات لقوات الجيش اللبناني ، حيث دربت ما يزيد على 32 ألفا من أفراده.

جوزيف عون: يؤكد هذا اللقاء، عزم الولايات المتحدة على دعم الجيش اللبناني في حربه ضد "الإرهاب" وحرصها على استقراره في الأزمات التي تشهدها المنطقة.

تأثر لبنان بشدة من الحرب السورية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط، ويتلقى الكثير من المعونات الأجنبية لمساعدته على تحمل استضافة نحو مليون لاجئ من سوريا.