تعرف على تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة

شهدت تشكيلة الحكومة المصرية الجديدة تغييرات مفاجئة، كان أبرزها في حقيبتي الدفاع والداخلية.

وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس.

وضم التشكيل الجديد للوزارة 12 وجها جديدا. ويرأس الحكومة الجديدة مصطفى مدبولي، الذي سيحتفظ أيضا بمنصب وزير الإسكان، الذي كان يشغله في الوزارة السابقة.

مصطفى مدبولي يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس المصري

السيسي يلتقي برئيسي الدفاع والداخلية السابقين صدقي صبحي ومجدي عبد الغفار والجديدين محمد زكي ومحمود توفيق

وهذه تشكيلة الحكومة الجديدة: