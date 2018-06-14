البث الحي
سياسة|الأردن

تعرف على الحكومة الأردنية الجديدة

العاهل الأردني (يسار) يصافح رئيس الوزراء عمر الرزاز
العاهل الأردني (يسار) يصافح رئيس الوزراء عمر الرزاز
14/6/2018

أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس برئاسة عمر الرزاز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي.

وكان العاهل الأردني قد كلف الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد، الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي لتهدئة الغضب الشعبي الذي أدى إلى تفجر بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدها الأردن منذ سنوات.

وشارك آلاف الأردنيين في احتجاجات في عمان وعدة مدن أخرى في وقت سابق من هذا الشهر على سلسلة من زيادات الضرائب منذ بداية العام. ودعا المحتجون إلى إقالة الحكومة وإلغاء مشروع قانون للضرائب.

وفيما يلي تشكيل الحكومة الأردنية:-
  • عمر الرزاز رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.
  • رجائي صالح المعشر نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة.
  • أيمن حسين الصفدي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
  • عادل عيسى علي الطويسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
  • هاله نعمان "بسيسو لطوف" وزيرا للتنمية الاجتماعية.
  • موسى حابس المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
  • سمير سعيد مراد وزيرا للعمل.
  • محمود ياسين الشياب وزيرا للصحة.
  • يحيى موسى كسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
  • نايف حميدي الفايز وزيرا للبيئة.
  • وليد "محيي الدين" المصري وزيرا للنقل ووزيرا للشؤون البلدية.
  • مجد محمد شويكه وزيرا لتطوير القطاع العام.
  • لينا مظهر عناب وزيرا للسياحة والآثار.
  • خالد موسى الحنيفات وزيرا للزراعة.
  • عوض" أبو جراد المشاقبة" وزيرا للعدل.
  • مهند شحادة خليل وزير دولة لشؤون الاستثمار.
  • سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية.
  • عبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
  • عزالدين محي الدين كناكرية وزيرا للمالية.
  • منير موسى عويس وزيرا للمياه والري.
  • عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم.
  • مكرم مصطفى القيسي وزيرا للشباب.
  • مبارك علي أبو يامين وزير دولة للشؤون القانونية.
  • طارق محمد الحموري وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
  • جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام.
  • هاله عادل زواتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
  • ماري كامل قعوار وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
  • بسمة محمد النسور وزيرا للثقافة.
  • مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الأردنية
المزيد من سياسة

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

أمريكا تفرض "كفالة" آلاف الدولارات على زائرين من دول أفريقية وأسيوية

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

مخترع مصري يجري تجارب على روبوت لمواجهة كورونا (فيديو)

(الجزيرة)