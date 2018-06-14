تعرف على الحكومة الأردنية الجديدة

أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس برئاسة عمر الرزاز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي.

وكان العاهل الأردني قد كلف الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد، الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي لتهدئة الغضب الشعبي الذي أدى إلى تفجر بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدها الأردن منذ سنوات.

وشارك آلاف الأردنيين في احتجاجات في عمان وعدة مدن أخرى في وقت سابق من هذا الشهر على سلسلة من زيادات الضرائب منذ بداية العام. ودعا المحتجون إلى إقالة الحكومة وإلغاء مشروع قانون للضرائب.

وفيما يلي تشكيل الحكومة الأردنية:-