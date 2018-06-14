تعرف على الحكومة الأردنية الجديدة

أدت الحكومة الأردنية الجديدة اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس برئاسة عمر الرزاز الخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي.
وكان العاهل الأردني قد كلف الرزاز، وهو خريج جامعة هارفارد، الأسبوع الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفا لهاني الملقي لتهدئة الغضب الشعبي الذي أدى إلى تفجر بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدها الأردن منذ سنوات.
وشارك آلاف الأردنيين في احتجاجات في عمان وعدة مدن أخرى في وقت سابق من هذا الشهر على سلسلة من زيادات الضرائب منذ بداية العام. ودعا المحتجون إلى إقالة الحكومة وإلغاء مشروع قانون للضرائب.
وفيما يلي تشكيل الحكومة الأردنية:-
- عمر الرزاز رئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع.
- رجائي صالح المعشر نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة.
- أيمن حسين الصفدي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.
- عادل عيسى علي الطويسي وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.
- هاله نعمان "بسيسو لطوف" وزيرا للتنمية الاجتماعية.
- موسى حابس المعايطة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
- سمير سعيد مراد وزيرا للعمل.
- محمود ياسين الشياب وزيرا للصحة.
- يحيى موسى كسبي وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
- نايف حميدي الفايز وزيرا للبيئة.
- وليد "محيي الدين" المصري وزيرا للنقل ووزيرا للشؤون البلدية.
- مجد محمد شويكه وزيرا لتطوير القطاع العام.
- لينا مظهر عناب وزيرا للسياحة والآثار.
- خالد موسى الحنيفات وزيرا للزراعة.
- عوض" أبو جراد المشاقبة" وزيرا للعدل.
- مهند شحادة خليل وزير دولة لشؤون الاستثمار.
- سمير إبراهيم المبيضين وزيرا للداخلية.
- عبدالناصر موسى أبو البصل وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
- عزالدين محي الدين كناكرية وزيرا للمالية.
- منير موسى عويس وزيرا للمياه والري.
- عزمي محمود محافظة وزيرا للتربية والتعليم.
- مكرم مصطفى القيسي وزيرا للشباب.
- مبارك علي أبو يامين وزير دولة للشؤون القانونية.
- طارق محمد الحموري وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
- جمانة سليمان غنيمات وزير دولة لشؤون الإعلام.
- هاله عادل زواتي وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.
- ماري كامل قعوار وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.
- بسمة محمد النسور وزيرا للثقافة.
- مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.