الأمم المتحدة تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة

نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة.
- الجمعية العامة وافقت على القرار بأغلبية 120 صوتًا مقابل اعتراض ثمانية وامتناع 45 عن التصويت.
- فلسطين والجزائر وتركيا طرحوا مشروع القرار في الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مماثل في مجلس الأمن.
- قرار الجمعية العامة ندد بإطلاق صواريخ من غزة على مناطق مدنية إسرائيلية.
- الرئيس الفلسطيني محمود عباس أشاد بالقرار واعتبره بمثابة انتصار للحق الفلسطيني.
- عباس عبر عن شكره وتقديره للدول التي أيدت القرار.
- المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اعتبرت القرار منحاز تمامًا.
- فشلت محاولة الولايات المتحدة لإضافة فقرة تدين حماس.
- المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون اتهم مؤيدي القرار بالتواطؤ تتواطؤون مع منظمة إرهابية.
- أستراليا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وجزر سولومون وتوجو إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة في الاعتراض على القرار.
- أكثر من 120 فلسطينيا قد استشهدوا بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في احتجاجات سلمية على حدود غزة أطلق عليها "مسيرات العودة" منذ 30 مارس/آذار.
- القرار طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يرد في غضون 60 يومًا على مقترحات "بشأن سبل ووسائل ضمان أمن وحماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين.
- في ديسمبر/كانون الأول تحدت 128 دولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأيدت قرارًا بالجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة لسحب قرارها اعتبار القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.