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سياسة

الأمم المتحدة تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة

تشييع جنازة شهيد فلسطيني في قطاع غزة
تشييع جنازة شهيد فلسطيني في قطاع غزة
14/6/2018

نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة باستخدام إسرائيل القوة المفرطة مع المدنيين الفلسطينيين وطلبت من الأمين العام للمنظمة أن يوصي بوضع "آلية حماية دولية" للأراضي الفلسطينية المحتلة.

  • الجمعية العامة وافقت على القرار بأغلبية 120 صوتًا مقابل اعتراض ثمانية وامتناع 45 عن التصويت.
  • فلسطين والجزائر وتركيا طرحوا مشروع القرار في الجمعية العامة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لمنع قرار مماثل في مجلس الأمن.
  • قرار الجمعية العامة ندد بإطلاق صواريخ من غزة على مناطق مدنية إسرائيلية.
  • الرئيس الفلسطيني محمود عباس أشاد بالقرار واعتبره بمثابة انتصار للحق الفلسطيني.
  • عباس عبر عن شكره وتقديره للدول التي أيدت القرار.
  • المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة اعتبرت القرار منحاز تمامًا.
  • فشلت محاولة الولايات المتحدة لإضافة فقرة تدين حماس.
  • المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة داني دانون اتهم مؤيدي القرار بالتواطؤ تتواطؤون مع منظمة إرهابية.
  • أستراليا وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وجزر سولومون وتوجو إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة في الاعتراض على القرار.
  • أكثر من 120 فلسطينيا قد استشهدوا بأيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية في احتجاجات سلمية على حدود غزة أطلق عليها "مسيرات العودة" منذ 30 مارس/آذار.
  • القرار طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن يرد في غضون 60 يومًا على مقترحات "بشأن سبل ووسائل ضمان أمن وحماية وسلامة السكان المدنيين الفلسطينيين.
  • في ديسمبر/كانون الأول تحدت 128 دولة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وأيدت قرارًا بالجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة لسحب قرارها اعتبار القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل.
المصدر : رويترز
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