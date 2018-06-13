مقدونيا تغير اسمها في اتفاق تاريخي مع اليونان

توصلت اليونان ومقدونيا لاتفاق تاريخي يتم بمقتضاه حل خلاف امتد بين البلدين الجارين لنحو 27 عاما حول اسم تلك الجمهورية اليوغوسلافية السابقة مقدونيا.

وقال رئيس الوزراء المقدوني زوران زئيف إنه بموجب الاتفاق سيُطلق على بلاده رسميا اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية". وتُعرف مقدونيا رسميا حاليا في الأمم المتحدة باسمها المؤقت "جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة".

وقال زئيف إن الاتفاق سيفتح الطريق أمام انضمام تلك الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي والذي يعرقله حاليا اعتراض اليونان على استخدامها اسم مقدونيا.

وتقول أثينا إن هذا الاسم ينطوي على مطالب بالسيادة على إقليم بشمال اليونان يحمل نفس الاسم ويضم ثاني أكبر المدن اليونانية وهي "سالونيك" الواقعة علي بحر إيجه.

وقال زئيف في مؤتمر صحفي بعد التحدث مع نظيره اليوناني اليكسيس تسيبراس: "لا مجال للنكوص". وقال إن الجانبين ربما يقران الاتفاق في اجتماع يُعقد قريبا.

ومازال يتعين تصديق برلماني البلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء في مقدونيا، وهو أمر يوصف بأنه اختبار صعب لزعيمي البلدين.

ونقلت وسائل إعلامية أمريكية عن رئيس الوزراء المقدوني زوران زئيف قوله ان الاتفاق يحافظ على الهوية الثقافية والعرقية لمقدونيا، مشيرا إلى أن اللغة والشعب سوف يستمران بنفس التسمية المقدونية.

وكتب رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس على تويتر:" أخيرا.. أنهينا هذا الخلاف الذي يقوض الاستقرار في منطقتنا ويفتح نافذة على المستقبل. نافذة من التضامن والصداقة والتعاون والرفاهية والتنمية المشتركة بين شعوبنا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تغيير اسم دولة لأسباب تتعلق بجيرانها، ومن أحدث الأمثلة تغيير دولة بورما بجنوب شرق آسيا اسمها إلى ميانمار في العام 1989، وتغيير اسم العاصمة من رانغون الي يانغون.

وفي أفريقيا أصبح الاسم الرسمي لدولة زائير بوسط أفريقيا هو: جمهورية الكونغو الديمقراطية رغم وجود دولة مجاورة ومتشاطئة معها على نهر الكونغو وهي: جمهورية الكونغو. وكانت زائير قبل العام 1971 تعرف باسم جمهورية الكونغو، وهو نفس الاسم الذي تعرف به الدولة المجاورة لها حاليا.