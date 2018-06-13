محكمة تطلب من صهر ملك إسبانيا تسليم نفسه لقضاء عقوبة بالسجن

أمهلت محكمة إسبانية صهر الملك فيليبي خمسة أيام لتسليم نفسه بعد أن قضت المحكمة العليا بسجنه خمس سنوات وعشرة أشهر لإدانته باتهامات من بينها الاحتيال الضريبي والاختلاس.

ومثل إيناكي أوردانغارين، الذي يعيش مع زوجته الأميرة كريستينا شقيقة الملك وأولادهما الأربعة في سويسرا، أمام محكمة في بالما دي مايوركا اليوم الأربعاء لإبلاغه بالقرار.

ووصل إيناكي أوردانغارين وشريكه السابق في العمل دييغو توريس إلى المحكمة في بالما دي مايوركا ليتم إبلاغهما بالحكم الصادر بحقهما بالسجن بعد أن قضت المحكمة العليا الإسبانية يوم الثلاثاء (12 يونيو) بتوقيع عقوبة السجن لمدة أكثر من ست سنوات على صهر الملك.

ووجدت المحكمة أوردانغارين مذنبا وحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات وثلاثة أشهر في فبراير/شباط من العام الماضي لاستخدامه صلاته مع العائلة الملكية في صفقات تجارية.

ويعيش أوردانغارين مع الأميرة كريستينا وأطفالهما الأربعة في سويسرا وبموجب القانون الإسباني، يمكنه استئناف الحكم في المحكمة الدستورية.

وجاء الحكم الأصلي من قبل محكمة مقاطعة مالوركان بعد تحقيق دام ست سنوات ووسط سلسلة من قضايا الفساد ضد سياسيين وشخصيات عامة.