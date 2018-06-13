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سياسة

"لا تقصفوا الأطفال".. احتجاج رمزي أمام السفارة الإماراتية بلندن

منظمة "أنقذوا الأطفال" نصبت تمثالا يدعو لعدم قصف الأطفال ضمن احتجاج رمزي أمام السفارة الإماراتية في لندن
منظمة "أنقذوا الأطفال" نصبت تمثالا يدعو لعدم قصف الأطفال ضمن احتجاج رمزي أمام السفارة الإماراتية في لندن
13/6/2018

نصبت منظمة "أنقذوا الأطفال" الدولية تمثالًا لطفل يمني أمام السفارة الإماراتية بلندن، احتجاجًا على الهجوم الذي بدأته السعودية والإمارات على مدينة "الحديدة" اليمنية الأربعاء.

ويجسد التمثال طفلًا يحمل حقيبته المدرسية وينظر إلى السماء مذعورًا حيث تدوي أصوات قصف الطائرات فوق رؤوس المدنيين، وكُتب أسفل التمثال: "لا تقصفوا الأطفال".

ونشرت المنظمة الصورة على صفحتها بموقع "تويتر" وعلقت قائلة: "الليلة نحن خارج السفارة الإماراتية ببريطانيا ونريد أن نوجه رسالة بسيطة: الأطفال بحاجة إلى حل سياسي، وليس عسكريا، لهذه الأزمة".

وجاء هذا الاحتجاج الرمزي قبل ساعات من بدء قوات سعودية وإماراتية عملية عسكرية للسيطرة على مدينة الحديدة الساحلية متجاهلة النداءات الإنسانية والدولية التي حذرت من معركة دموية في الحديدة وعواقبها الإنسانية المدمرة على المدنيين.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة يعيش نحو 600 ألف شخص في منطقة الحديدة، ويمكن أن يتسبب القتال -وفق أسوأ التقديرات- في مقتل ما يصل إلى 250 ألف شخص، وقطع المساعدات والإمدادات عن الملايين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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