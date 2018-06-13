قطر تعلن دعمها للأردن

أعلنت قطر دعمها للأردن في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يشهدها.

واستقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والوفد المرافق له في العاصمة عمان اليوم الأربعاء.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان " في ظلّ الظروف والتحديات الاقتصادية الصعبة التي تمرّ بها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وبناءً على توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى فإن دولة قطر تعلن عن عشرة آلاف فرصة عمل سيتمّ توفيرها في قطر للشباب الأردني لمساعدته في تحقيق تطلعاته والإسهام في دعم اقتصاد وطنه"

وشمل الدعم القطري للأردن:-

توفير عشرة آلاف فرصة عمل للشباب الأردني.

حزمة من الاستثمارات التي تستهدف مشروعات البنية التحتية والمشروعات السياحية بقيمة ٥٠٠ مليون دولار أمريكي.

ويعاني اقتصاد الأردن ضائقة مالية وتضرر من اضطرابات في المنطقة وإجراءات للتقشف أوصى بها صندوق النقد الدولي وأثارت موجة من الاحتجاجات على زيادات في الأسعار وتخفيضات في الدعم هذا الشهر تسببت في سقوط الحكومة.

ووجد اقتصاد الأردن صعوبة في النمو في الأعوام القليلة الماضية تحت وطأة عجز مزمن في الميزانية ومع تراجع تدفقات رؤوس الأموال الخاصة والمعونات الأجنبية.

وأصدرت الخارجية القطرية بيانا أبرز ما فيه:-