خلاف متصاعد بين وزير الخارجية اللبناني ومفوضية اللاجئين

صعد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل خلافه مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين الأربعاء عندما اتهمها في مؤتمر صحفي بالعمل على منع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وسبق أن نفت المفوضية اتهامات مشابهة وقالت إنها تدعم عودة اللاجئين عندما يصبح الوضع آمنا لعودتهم إلى سوريا وتقدم المساعدة للراغبين في العودة بتجهيز وثائقهم.

أبرز التصريحات:

باسيل في مؤتمر صحفي في بلدة عرسال وهو يقف بصحبة لاجئين سوريين: "سياستهم هي منع العودة… السياسة اللبنانية هي تشجيعهم على العودة. المنع والتشجيع.. المنع والتسهيل. هذا هو الوضع".

رولا أمين المتحدثة الإقليمية باسم المفوضية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين لا تمنع اللاجئين من العودة… سياسة المفوضية واضحة في هذا الشأن: نحن نحترم الاختيارات الحرة للناس فيما يتعلق بالعودة".

أمين: "المفوضية ليست هي العقبة، العقبة في مكان آخر في الوضع المعقد على الأرض".

أمين: المفوضية تدرك التحديات التي يواجهها لبنان في استضافة اللاجئين السوريين.

باسيل: عبء استضافة اللاجئين السوريين منذ بدء الصراع قبل سبع سنوات أصبح من الصعب تحمله. وأضاف "الوضع ما بقى يحمل".

باسيل أمر الأسبوع الماضي بتجميد طلبات إقامة موظفي مفوضية اللاجئين واتهمها بعرقلة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم عن طريق "تخويفهم".

ميراي جيرار ممثلة مكتب المفوضية في لبنان: 19 موظفا تضرروا من تجميد طلبات الإقامة.

متحدث باسم المفوضية في جنيف: المفوضية تأمل أن تعدل وزارة الخارجية اللبنانية عن قرارها.

باسيل اتهم المفوضية بعدم تشجيع اللاجئين على العودة إلى بلادهم بتوجيه أسئلة بشأن الصعوبات المحتملة التي قد تواجههم عند عودتهم بما في ذلك احتمال تجنيدهم في الجيش والأضرار التي لحقت بمنازلهم وعدم قدرة الأمم المتحدة على تقديم الدعم لهم في بعض مناطق سوريا.

جيرار ممثلة مكتب المفوضية في لبنان: المفوضية تفضل عودة كل اللاجئين عندما يصبح الوضع آمنا للرجوع.

جيرار: المفوضية تتحدث مع اللاجئين في كل الدول عندما يستعدون للعودة لبلادهم لضمان قدرتها على تقديم الدعم الكافي والحماية لهم.

فيليبو غراندي رئيس المفوضية في مؤتمر صحفي بجنيف: "نتفهم الأمر. لبنان غير قادر على تحمل إقامة هذا العدد الكبير (من السوريين)".

غراندي: "نقول لهم ‘ صبرا فعودتهم تتوقف على الظروف في سوريا ‘ . وحاليا نقول للدول المانحة: ‘ عليكم فعل المزيد من أجل لبنان. ليس فقط فيما يتعلق باللاجئين لكن أيضا بالنسبة للمجتمعات التي تستضيف هؤلاء الناس ‘ ".

صبرا فعودتهم تتوقف على الظروف في سوريا . وحاليا نقول للدول المانحة: عليكم فعل المزيد من أجل لبنان. ليس فقط فيما يتعلق باللاجئين لكن أيضا بالنسبة للمجتمعات التي تستضيف هؤلاء الناس ". فيليب لازاريني، نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان: الأمم المتحدة تشارك لبنان رأيه في أن بقاء اللاجئين هناك ينبغي أن يكون مؤقتا لكنه أضاف أن عودتهم يجب أن تكون آمنة.

لازاريني: "الأمم المتحدة تحترم وستظل تحترم القرارات الفردية للاجئين بالعودة إلى ديارهم".

في ظل استعادة الجيش السوري وحلفائه مزيدا من الأراضي السورية، طالب الرئيس اللبناني وساسة آخرون بعودة اللاجئين إلى "مناطق آمنة" قبل إبرام اتفاق لإنهاء الحرب وهو ما تراه المنظمة الدولية غير آمن على حياتهم.

سجلت الأمم المتحدة نحو مليون لاجئ في لبنان، أي ما يعادل ما يقرب من ربع سكان البلاد.

قالت الحكومة اللبنانية، التي تقدر عدد اللاجئين بنحو مليون ونصف المليون شخص، إنها تريد البدء في إعادتهم إلى المناطق التي انتهى فيها القتال.