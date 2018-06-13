تطورات الهجوم على ميناء الحديدة اليمني

بدأت السعودية والإمارات وقوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هجوما على مدينة الحديدة الساحلية، في أكبر معركة في الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات بين التحالف وجماعة الحوثيين.

وبدأ الهجوم بعد انتهاء مهلة 48 ساعة حددتها الإمارات للحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، لتسليم الميناء الوحيد الخاضع لسيطرتهم.

والحديدة أكبر ميناء يمني وتمثل شريان حياة لأغلبية سكان البلاد الذين يعيشون في مناطق تحت سيطرة الحوثيين

وقبل الحرب الأهلية التي اندلعت إثر استيلاء الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014، كانت اليمن تحصل على 70% من احتياجاتها من الغداء والطاقة المستوردين من خلال ميدناء الحديدة والذي يشكل 40% من الدخل القومي.

وبحسب الأمم المتحدة يعيش نحو 600 ألف يمني الحديدة وحولها، والتي تبعد حوالي 150 كلم جنوب غرب العاصمة صنعاء..

ويمثل الهجوم، الذي أطلقت عليه قوات التحالف اسم "النصر الذهبي"، أول محاولة من جانب التحالف العسكري المدعوم من الغرب السيطرة على مدينة رئيسية محصنة جيدا بهدف حصار الحوثيين في صنعاء وقطع خطوط إمدادهم.

وجاء الهجوم رغم تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية خلال الأيام الماضية من العواقب الإنسانية الخطيرة للهجوم على الحديدة.

وفيما يلي أبرز تطورات الهجوم السعودي الإماراتي على ميناء الحديدة:

– 13:22: مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث دعا الأطراف المتحاربة إلى تجنب معركة في الحديدة وحث على العودة لطاولة المفاوضات.

– 13:22: غريفيث قال في تغريدة على تويتر: "أشعر بقلق شديد من التصعيد العسكري في الحديدة وتأثيره الإنساني والسياسي. نحن على تواصل مع الأطراف لتجنب المزيد من التصعيد، وندعوهم لممارسة ضبط النفس والانخراط في الجهود السياسية لتفادي مواجهة عسكرية في الحديدة".

– 12:45: سكان بمدينة الحديدة قالوا إن قوات التحالف أسقطت منشورات تنصحهم بالابتعاد عن النقاط العسكرية والأمنية، والبقاء في منازلهم، بينما يتواصل الهجوم على الحديدة.

– عدد من السكان قالوا إنهم سمعوا قصفا وأصوات غارات جوية خارج المدينة.

– مسؤولون يمنيون قالوا إن المعارك تتركز حول مديرية الدريهمي وإن شبكة من الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون تعوق تقدم القوات المدعومة من الإمارات على الحديدة.

– 11:40: مسؤولون يمنيون يعلنون أن الغارات الجوية التي تقودها السعودية قصفت معظم المواقع العسكرية التي يتحصن بها الحوثيون في ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر وإن معارك تدور في مناطق متعددة بمديرية الدريهمي الساحلية والتي كان أهلها قد هجروها قبل بدء المعارك.

– وقال المسؤولون إن القوات المكلفة باقتحام المدينة تضم ثلاثة من ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا.

ونقلت أسوشيتدبرس عن مسؤول يمني لم تسمه قوله إن قوة من ألفي جندي تلقوا تدريبهم في قاعدة عسكرية في إريتيريا، وصلوا إلى ميناء الحديدة لتأمين المناطق التي يتم السيطرة عليها.

– 09:33: ليز غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن تدعو، في تصريحات لوكالة رويترز، جميع الأطراف المتحاربة في اليمن إلى حماية المدنيين والسماح بحصولهم على المساعدات مع بدء الهجوم السعودي الإماراتي على الحديدة.

– 09:38: ماري كلير فغالي، المتحدثة باسم الصليب الأحمر: من المرجح أن يتسبب الهجوم على الحديدة في تفاقم "وضع إنساني كارثي بالفعل في اليمن".

– منظمة أنقذوا الأطفال: معركة الحديدة تمثل خطرا على حياة 170 ألف طفل وتهدد عملية السلام قبل أن تبدأ.

4:45: قناة العربية المملوكة للحكومة السعودية ومقرها في دبي تعلن بدء عملية العملية العسكرية على مدينة الحديدة، إلا أنه لم يصدر أي تصريح من قبل وسائل الإعلام الرسمية السعودية أو الإماراتية اللتان تقودان الهجوم بدعم من القوات اليمنية الموجودة في المنفى.

– القيادي بجماعة الحوثي محمد علي الحوثي قال في تغريدة على تويتر إن قوات الحوثيين استهدفت سفينة يستخدمها التحالف، وإن النيران اشتعلت في السفينة.

– حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أعلنت في بيان بدء عملية "تحرير ميناء الحديدة" وقالت إنه "يشكل علامة فارقة في نضالنا لاستعادة اليمن من الميليشيات التي اختطفته لتنفيذ أجندات خارجية."

– 12 يونيو: وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش دعا، في تغريدات على تويتر الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى الضغط على الحوثيين لإخلاء ميناء الحديدة، واعتبر أن الهجوم على الحديدة يهدف إلى إجبار الحوثيين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

– قرقاش قال في تصريحات نقلتها عنه صحيفة لوفيغارو الفرنسية إن المهلة التثي أعطيت للحوثيين للانسحاب من الحديدة تنتهي فجر الأربعاء.