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سياسة|بريطانيا

بريطانيا تعتقل شخصا أرسل خطابات تحرض على العنف ضد المسلمين

اعتقال رجل في الـ35 ببريطانيا لإرساله خطابات عنف ضد المسلمين
اعتقال رجل في الـ35 ببريطانيا لإرساله خطابات عنف ضد المسلمين
13/6/2018

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية رجلًا للاشتباه في إرساله خطابات تحمل عنوان "يوم عقاب المسلمين" تحث الناس في مختلف أرجاء البلاد على ارتكاب أعمال عنف.

واعتقلت الشرطة الرجل الذي لم تكشف عن اسمه ويبلغ من العمر 35 عامًا من لينكولن شمال شرقي بريطانيا، الثلاثاء، للاشتباه في إرساله خطابات تنطوي على رسالة تهديد ونقلته إلى مركز شرطة لاستجوابه.

وقال مارتن سنودن، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب شمال شرقي البلاد، في بيان عن التحقيق "هذه الخطابات تهدف إلى إثارة الخوف بين المسلمين. كما تسعى لبث الفرقة فيما بيننا".

وأضاف: "لكن رغم ذلك أظهرت مجتمعاتنا قوة في ردها على مثل هذه الكراهية وفي دعم لبعضها البعض".

وبدأت الخطابات، التي حددت يوم الثالث من أبريل/نيسان "يومًا لعقاب المسلمين"، في الوصول إلى صناديق بريد في مارس/آذار. وتلقى أربعة من نواب البرلمان من أصول آسيوية، من بين آخرين، نسخًا من هذه الخطابات.

وأثارت التقارير الإعلامية عن هذه الخطابات موجة غضب واسعة النطاق وأظهر عشرات الألوف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي دعمهم للمسلمين وأطلقوا وسوم (هاشتاج) مثل #يوم حب المسلمين و #نحن نقف معًا.

ومر يوم الثالث من أبريل/نيسان دون أي أنباء عن تصاعد العنف ضد المسلمين.

وأظهرت بيانات رسمية زيادة في جرائم الكراهية في بريطانيا في عام 2016/2017 .

المصدر : رويترز
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