ألمانيا: يتعين على أوربا الرد بقوة عندما تتجاوز أمريكا "الخطوط الحمراء"

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الأربعاء إن أوربا تحتاج إلى تحقيق "توازن جديد" في علاقاتها مع الولايات المتحدة في ضوء التحديات التي تمثلها إدارة الرئيس دونالد ترمب.

ومن أبرز تصريحات الوزير الألماني:-

ماس: من بين التحديات التي تثيرها إدارة ترمب تخلي واشنطن عن اتفاقية باريس وتراجعها عن اتفاق إيران النووي وتهديداتها بعقوبات ضد شركاء أوربيين فضلا عن النزعة الحمائية.

ماس: نحن الأوربيين يتعين علينا أن نعمل كثقل موازن يتسم بالوعي عندما تتجاوز الولايات المتحدة الخطوط الحمراء.

ماس: عندما تشكك الحكومة الأمريكية، بشكل ينطوي على عدوانية، في قيمنا ومصالحنا يتعين علينا أن نرد بقوة أشد.

ماس: على الاتحاد الأوربي إصلاح قواعد الحوكمة.

ماس: ينبغي لأعضاء الاتحاد الأوربي تشكيل جبهة أكثر تماسكا في مواجهة النظام العالمي المتغير الذي أبرزته التوترات المتصاعدة في علاقات القارة بالولايات المتحدة حليفتها التقليدية.