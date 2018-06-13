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سياسة

ألمانيا تسلم مشتبها به في ارتكاب جرائم حرب بحق مسلمي البوسنة

ميلوراد أوبرادوفيتش
ميلوراد أوبرادوفيتش
13/6/2018

قال مكتب المدعي العام في البوسنة إن ألمانيا سلمت للبوسنة الأربعاء رجلا من صرب البوسنة متهما بالمشاركة في اعتقال وتعذيب نحو 120 مسلما خلال حرب البوسنة بالإضافة إلى قتل 3 آخرين بنفسه

وأضاف المكتب أن السلطات الألمانية ألقت القبض على ميلوراد أوبرادوفيتش (49 عاما) والمعروف باسم (ستيفن) في ميونيخ العام الماضي بناء على مذكرة اعتقال دولية صادرة من البوسنة.

وقال البيان "المتهم… يشتبه في مشاركته في الاحتجاز والتعذيب غير القانوني لنحو 120 من مسلمي البوسنة المدنيين في يوليو 1992 في ميسكا جلافا في برييدور، والذين أعدموا فيما بعد".

وأضاف "المتهم يواجه أيضا تهمة القتل بنفسه وبشكل مباشر لثلاثة من مسلمي البوسنة المدنيين في استاد نادي رودار لكرة القدم بإطلاق النار من سلاح ناري".

وقتل الآلاف من مسلمي البوسنة والكروات في معسكرات اعتقال أقامها صرب البوسنة في مدينة برييدور الواقعة في شمال غرب البلاد في إطار حملة لطرد غير الصرب من المنطقة.

ويخضع عشرة آخرين من صرب البوسنة للمحاكمة حاليا بسبب جرائم ارتكبت في ميسكا جلافا.

وقتل نحو 100 ألف شخص في الحرب التي دارت رحاها من 1992 إلى 1995 غالبيتهم من مسلمي البوسنة.

وانتهت مهمة المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في ديسمبر كانون الأول الماضي بعد محاكمة 161 مشتبها بهم. وتأسست المحكمة في لاهاي لمقاضاة المتهمين بارتكاب أعمال وحشية بحق الإنسانية خلال تفكك الاتحاد اليوغوسلافي خلال تسعينيات القرن الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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