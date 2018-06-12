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شاهد: مقتل 11 في تصادم قاربين بمدينة روسية تستضيف مباراة مصر والسعودية

12/6/2018

قالت خدمات الإنقاذ إن 11 شخصا كانوا في رحلة نهرية لقوا حتفهم عندما اصطدم قاربهم بزورق سحب، الإثنين، في مدينة فولغوغراد الروسية التي تستضيف مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وتلقت خدمة الطوارئ إخطارا بشأن تصادم القاربين في نهر فولغا على بعد 250 مترا تقريبا من ضفة النهر.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن الإدارة المحلية قولها إن قارب الرحلة النهرية كان يقل 16 شخصا عندما وقع التصادم.

وذكر الموقع الإلكتروني للحاكم الإقليمي أندريه بوتشاروف أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص وأن ثلاثة من الناجين في المستشفى.

وبدأ تحقيقا لمعرفة سبب الحادث. وقالت محطة روسيا-24 التلفزيونية الرسمية إن قارب الركاب كان يحمل عددا أكثر من استيعابه وكانت أنواره مُطفأة وقت حدوث التصادم.

وتستضيف فولغوغراد، التي كانت تعرف باسم ستالينغراد بين عامي 1925 و1961 وشهدت أكبر معارك الحرب العالمية الثانية وأكثرها دموية، مباريات في الدور الأول بكأس العالم لكرة القدم بينها مباريات لمنتخبات إنجلترا وتونس ونيجيريا وأيسلندا والسعودية ومصر واليابان وبولندا.

وأول مباراة تستضيفها المدينة ستكون في 18 يونيو حزيران بين منتخبي إنجلترا وتونس.

المصدر : رويترز
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