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سياسة

شاهد: ترمب وكيم يوقعان وثيقة "شاملة" عقب قمتهما التاريخية

12/6/2018

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وثيقة "شاملة" عقب قمتهما التاريخية التي استهدفت نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

واختتم الرئيس دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم قمتهما التاريخية في سنغافورة، الثلاثاء، بالتوقيع على وثيقة وصفها الرئيس الأمريكي بـ"الشاملة" وذلك بعد نحو ساعتين من المفاوضات التي قد تمهد لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

واتفق الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي على "طي صفحة الماضي" فيما تعهد الزعيم الكوري الشمالي بـ"نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وجاء في الوثيقة التي وقع عليها الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي اليوم الثلاثاء عقب قمتهما التاريخية في سنغافورة، أن الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية، تعهدا بإقامة علاقات جديدة بين واشنطن وبيونغيانغ.

المصدر : وكالات
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