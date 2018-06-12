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سياسة|فرنسا

شاهد: القبض على رجل احتجز رهينتين في باريس

12/6/2018

قالت السلطات الفرنسية إن الشرطة اعتقلت رجلا احتجز رهينتين في شركة صغيرة بوسط العاصمة باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم على تويتر "الشخص اعتقل ولم يعد هناك خطر على الرهينتين".

ولم ترد تفاصيل فورية عن سن أو شكل أو جنسية الشخص الذي احتجز الرهينتين.

وقال مسؤول بوزارة الداخلية الفرنسية لرويترز "مطالبه كانت غامضة وغير متسقة في حقيقة الأمر".

وأضاف "المفاوض وجد صعوبة في التفاهم".

وقالت تقارير لوسائل إعلام محلية إن الرجل طالب بالاتصال بالسفارة الإيرانية لتسليم رسالة للحكومة الفرنسية.

وأغلقت الشرطة الفرنسية أحد شوارع وسط العاصمة ونشرت وحدات من قوات مكافحة الشغب بعد وقوع حادث الاحتجاز.

المصدر : وكالات
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