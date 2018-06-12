روحاني يطالب ماكرون بتحرك لإنقاذ الاتفاق النووي

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (الثلاثاء) أن بقاء طهران في الاتفاق النووي أمر "مستحيل" إذا لم تستفد منه عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.
- روحاني أبلغ نظيره الفرنسي أنه إذا لم تستفد إيران من الاتفاق النووي فسيكون من المستحيل البقاء فيه.
- روحاني عبر عن رضاه عن الموقف الأوربي خاصة جهود فرنسا لإنقاذ الاتفاق.
- الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره الإيراني بأنه لا يزال ملتزما بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.
- ماكرون شدد على ضرورة أن تفي طهران بالتزاماتها بشكل تام.
- فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين عازمون على مواصلة تنفيذ اتفاقية فيينا بكل أبعادها بحسب مكتب الرئيس الفرنسي.
- ماكرون سيعقد اجتماعا وزاريا في الأسابيع المقبلة في فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران.