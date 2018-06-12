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سياسة

روحاني يطالب ماكرون بتحرك لإنقاذ الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني خلال لقاءه نظيره الفرنسي في نيويورك
الرئيس الإيراني خلال لقاءه نظيره الفرنسي في نيويورك
12/6/2018

أبلغ الرئيس الإيراني حسن روحاني نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون (الثلاثاء) أن بقاء طهران في الاتفاق النووي أمر "مستحيل" إذا لم تستفد منه عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

  • روحاني أبلغ نظيره الفرنسي أنه إذا لم تستفد إيران من الاتفاق النووي فسيكون من المستحيل البقاء فيه.
  • روحاني عبر عن رضاه عن الموقف الأوربي خاصة جهود فرنسا لإنقاذ الاتفاق.
  • الرئيس الفرنسي أبلغ نظيره الإيراني بأنه لا يزال ملتزما بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.
  • ماكرون شدد على ضرورة أن تفي طهران بالتزاماتها بشكل تام.
  • فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين عازمون على مواصلة تنفيذ اتفاقية فيينا بكل أبعادها بحسب مكتب الرئيس الفرنسي.
  • ماكرون سيعقد اجتماعا وزاريا في الأسابيع المقبلة في فيينا حول الاتفاق النووي مع إيران.
المصدر : رويترز
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