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سياسة|جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا تعلق عضوية مسؤولة بسبب تأييدها لإسرائيل

هيرمان ماشابا عمدة مدينة جوهانسبرغ
هيرمان ماشابا عمدة مدينة جوهانسبرغ
12/6/2018

قرر هيرمان ماشابا عمدة مدينة جوهانسبرغ (الثلاثاء) تعليق عضوية مسؤولة كبيرة في مجلس المدينة بسبب تصريحات علنية قالت فيها إن المدينة "صديقة" لإسرائيل.

  •  مفو فالاتسي عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ قالت خلال فاعلية مؤيدة لإسرائيل نهاية الأسبوع الفائت "أوّد أن أعلن أنني صديقة لإسرائيل وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة لإسرائيل".
  • عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ خاطبت الإسرائيليين "نحن نقدركم، نحن نحتفي بكم.. اشعروا بأنكم في بلادكم".    
  • عمدة المدينة هيرمان ماشابا علق نشاط فالاتسي بانتظار التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات.    
  • فالاتسي عضو في التحالف الديموقراطي المعارض والذي يحكم مدينة جوهانسبرغ المركز الاقتصادي الكبير في جنوب أفريقيا.    
  • حزب التحالف الديمقراطي المعارض يؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.    
  • جنوب أفريقيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل الشهر الماضي بعد مقتل 52 فلسطينيا في غزة خلال تظاهرات رافضة لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.      
  • حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في سفارته بتل أبيب إلى درجة مكتب اتصال، بسبب قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.     
المصدر : مواقع فرنسية
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