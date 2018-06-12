جنوب أفريقيا تعلق عضوية مسؤولة بسبب تأييدها لإسرائيل

قرر هيرمان ماشابا عمدة مدينة جوهانسبرغ (الثلاثاء) تعليق عضوية مسؤولة كبيرة في مجلس المدينة بسبب تصريحات علنية قالت فيها إن المدينة "صديقة" لإسرائيل.

مفو فالاتسي عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ قالت خلال فاعلية مؤيدة لإسرائيل نهاية الأسبوع الفائت "أوّد أن أعلن أنني صديقة لإسرائيل وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة لإسرائيل".

عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ خاطبت الإسرائيليين "نحن نقدركم، نحن نحتفي بكم.. اشعروا بأنكم في بلادكم".

عمدة المدينة هيرمان ماشابا علق نشاط فالاتسي بانتظار التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات.

فالاتسي عضو في التحالف الديموقراطي المعارض والذي يحكم مدينة جوهانسبرغ المركز الاقتصادي الكبير في جنوب أفريقيا.

حزب التحالف الديمقراطي المعارض يؤيد حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي.

جنوب أفريقيا استدعت سفيرها لدى إسرائيل الشهر الماضي بعد مقتل 52 فلسطينيا في غزة خلال تظاهرات رافضة لافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي في سفارته بتل أبيب إلى درجة مكتب اتصال، بسبب قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.