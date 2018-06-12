ترمب يشيد بقدرة كيم على قيادة بلاده في هذا "العمر الصغير"

امتدح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدرة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على قيادة بلاده رغم صغر سنه، وأعرب عن تفاؤله بإنهاء الحرب الكورية.

ووصف الرئيس ترمب في مؤتمر صحفي عقد في سنغافورة عقب اللقاء التاريخي مع الزعيم الكوري الشمالي بأنه "موهوب للغاية"، وأعرب عن ثقته في أن يفى كيم بالاتفاق الذي وقعاه سويا.

وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات الرئيس الأمريكي عقب لقائه مع كيم:

* الرئيس الأمريكي قال إنه أجرى محادثات مباشرة ونزيهة وبناءة مع زعيم كوريا الشمالية وإن التاريخ أثبت أنه يمكن للخصوم أن يصبحوا أصدقاء.

* ترمب أعلن أن إنهاء الحرب الكورية سيتم "قريبا" وقال: "يمكننا أن نأمل الآن بأن الحرب ستنتهي وهي ستنتهي بالفعل قريبا"، لافتا إلى أن الحرب (1950-1953) انتهت بهدنة وليس باتفاق سلام.

* ترمب أعلن كذلك أنه سيوقف المناورات الحربية في شبه الجزيرة الكورية "ما يوفر مبالغ طائلة" كما أعلن عن سحب قواته من الجنوب "في مرحلة ما".

* الرئيس الأمريكي أوضح أن الزعيم الكوري الشمالي أخبره أن بلاده سوف تدمر موقع تجارب لمحركات الصواريخ.

* ترمب ذكر أن كيم جونغ أون قطع "التزاما جازما" بنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لكن العقوبات الأمريكية على بيونغ يانغ ستظل سارية.

* الرئيس الأمريكي قال إنه ناقش مع كيم لفترة وجيزة قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

* ترمب أشار إلى أنه سوف يزور بيونغ يانغ في "وقت معين"، كما قال إنه سيدعو زعيم كوريا الشمالية إلى زيارة البيت الأبيض في الوقت المناسب وأن الأخير قبل الدعوة.