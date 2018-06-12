الأمم المتحدة تبذل جهودا مكثفة لمنع الهجوم على ميناء الحديدة

حذرت الأمم المتحدة من أن أي هجوم عسكري أو حصار سيقوم به التحالف الذي تقوده السعودية لمدينة الحديدة الساحلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين، قد يودي بحياة 250 ألف شخص.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الاثنين) إن المنظمة الدولية تقوم بدبلوماسية مكوكية مكثفة بين جماعة الحوثي وبين الإمارات والسعودية في مسعى لمنع الهجوم على ميناء الحديدة.

ويمثل الميناء المطل على البحر الأحمر شريان الحياة لملايين الأشخاص ويستقبل معظم الواردات التجارية والمساعدات الإنسانية التي تأتي لليمن.

وقال غوتيريش للصحفيين: "نجري في اللحظة الراهنة مشاورات مكثفة… آمل أن يصبح بالإمكان تفادي معركة الحديدة".

وحذرت حكومات أوربية مانحة في رسائل بعثتها إلى منظمات أهلية في اليمن يوم السبت من أن "الهجوم العسكري يبدو وشيكا الآن" وجاء في الرسائل: "الإماراتيون أبلغونا اليوم أنهم سيمهلون الأمم المتحدة ثلاثة أيام لمغادرة المدينة" وأكد دبلوماسي غربي ذلك.

ونقلت الأمم المتحدة عددا من موظفيها الدوليين من الحديدة أمس الإثنين.

وحذرت منظمة أوكسفام، وهي واحدة من أكبر المنظمات الخيرية بالعالم في مجال الإغاثة من الكوارث، من هجوم محتمل، وقال محسن صديقي مدير برنامج المنظمة في اليمن: "رسالتنا واضحة…إذا وقع هذا الهجوم فسيكون من الصعب للغاية إذن تصور مدى صعوبة الموقف الذي سيعانيه شعب اليمن خاصة في الحديدة".

وقال مارك لوكوك مسؤول المساعدات الإنسانية بالأمم المتحدة للصحفيين، بعد الإدلاء بإفادة أمام مجلس الأمن (الإثنين): "إذا لم يعمل (ميناء) الحديدة بشكل فعال لأي فترة من الزمن، فإن العواقب الإنسانية ستكون كارثية".

واعتبرت مجموعة الأزمات الدولية أن الحرب في اليمن تدخل "مرحلة جديدة أكثر تدميرا" في حال اندلاع معركة محتملة في ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه الحوثيون، مع تقدم القوات الموالية للحكومة المدعومة من السعودية والامارات نحو الميناء.

ودعت المجموعة واشنطن إلى عدم منح حلفائها الضوء الأخضر لبدء المعركة.

ومن جانبه دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الاثنين كل الأطراف إلى "أن تلتزم بتعهداتها بالعمل مع الأمم المتحدة وأضاف في بيان أنه تحدث مع قادة الإمارات، وقال عن هذه الاتصالات: "أوضحت رغبتنا في التصدي لمخاوفهم والحفاظ في الوقت نفسه على حرية دخول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية المنقذة للحياة".

ورغم التحذير الذي عبر عنه بومبيو في بيانه إلا أنه لم يحث الإماراتيين صراحة على تفادي الهجوم على الحديدة.