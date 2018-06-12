إيران تحذر كوريا الشمالية: ترمب يمكن أن يلغي اتفاقه قبل العودة لبلاده

حذرت إيران زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون من الثقة في الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي قالت إنه يمكن أن يلغي اتفاقهما على نزع السلاح النووي خلال ساعات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قوله "لا نعلم مع من يتفاوض زعيم كوريا الشمالية، من الواضح أنه يمكن أن يلغي الاتفاق قبل أن يعود لبلاده".

وقرر ترمب الشهر الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015 قائلا إنه معيب للغاية، وقرر إعادة فرض العقوبات على إيران.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون اليوم الثلاثاء "وثيقة شاملة" في ختام قمة تاريخية جمعتهما في سنغافورة، استهدفت نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، وفتحت الباب أمام مرحلة جديدة بين البلدين.

واتفق الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي على "طي صفحة الماضي" فيما تعهد الزعيم الكوري الشمالي بـ"نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية".

وتعهدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية بإجراء مزيد من المفاوضات بقيادة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤول كوري شمالي رفيع المستوى " وذلك في أقرب وقت ممكن.