مسؤول أممي: أخشى ألا نكون قد رأينا الأسوأ في سوريا بعد!

حذر مسؤول في الأمم المتحدة من أن تصاعد القتال في مدينة إدلب السورية قد يؤدي لتدفق كبير للاجئين نحو الحدود مع تركيا.

ودعا بانوس مومسيس مُنسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا القوى الكبرى للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية عبر التفاوض لإنهاء الحرب وتجنب إراقة الدماء في إدلب.

وهذه أبرز الأرقام والتصريحات التي عرضها المسؤول الأممي: