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سياسة|كوريا الشمالية

كوريا الشمالية: نتنياهو صهيوني متطرف مجرم كاذب

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
11/6/2018

وجّه وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ – هو، اليوم الاثنين، انتقادا لاذعا، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصفا إياه بـ"الصهيوني المتطرف" و"المجرم الكاذب".

انتقاد "ري" جاء في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، على مقترح لنتنياهو حول تقديم إسرائيل مساعدة لإيران لإنقاذها من حالة الجفاف.

وجاء في التغريدة: "نتياهو الصهيوني المتطرف، يعرض الماء على إيران، وهو مجرم كاذب أي أنه لن يفعلها، كما أنه لا يهتم بتوفير المياه لقطاع غزة؛ بل يمنعها عنهم ويقتلهم بدلا من ذلك".

وأمس الأحد، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو لرئيس الوزراء بنيامين نتياهو، وهو يقدم مساعدة بلاده لإيران لإيجاد حل للجفاف الذي تعاني منه.

وأوضح نتياهو، أن بلاده ستطلق موقعا الكترونيا باللغة الفارسية حول تحلية المياه.

المصدر : الأناضول
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