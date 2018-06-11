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قطر تقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

وزارة الصحة أكدت عدم تشخيص أي حالة لعدوى فيروس كورونا المستجد في قطر حتى الآن
وزارة الصحة أكدت عدم تشخيص أي حالة لعدوى فيروس كورونا المستجد في قطر حتى الآن
11/6/2018

قالت حكومة قطر اليوم (الاثنين) إنها سترفع دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بسبب ما وصفته بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقاطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر قطر في يونيو/حزيران 2017، علاقاتها الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر، واتهمت الدوحة بدعم الإرهاب.

وتنفي قطر ذلك وتقول إن الضغط عليها يهدف إلى النيل من سيادتها.

وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات طبقت سلسلة إجراءات تمييزية ضد القطريين، شملت طردهم من الإمارات، ومنعهم من دخولها أو المرور بها، وإصدار أوامر لمواطني الإمارات بمغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية الإماراتية أمام الدوحة.

وأكدت الحكومة في بيان إن الدعوى المقدمة لمحكمة العدل الدولية تنص على أن الإمارات قادت هذه الإجراءات التي أدت لتأثير مدمر على حقوق الإنسان بالنسبة للقطريين والمقيمين في قطر.

وقالت حكومة قطر إنها تعتقد أن هذه الإجراءات شكلت انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، وهي اتفاقية وقعت عليها الإمارات وقطر.

أما السعودية والبحرين ومصر فليست من الدول الموقعة على الاتفاقية.

وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، وذلك بوقف العمل بهذه الإجراءات وإلغائها وإعادة حقوق القطريين.

كما طلبت أيضا أن تصلح الإمارات الأضرار، بما يشمل دفع تعويضات، لكنها لم تكشف تفاصيل عن المبلغ الذي قد تطالب به.

المصدر : رويترز
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