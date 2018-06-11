شيخ الأزهر يرد على مطالبات غربية بحذف آيات قرآنية

انتقد شيخ الأزهر،أحمد الطيب، بيانا وقعه 300 شخصية عامة من المثقفين والسياسيين بفرنسا في أبريل/نيسان الماضي، طالب بحذف سور من القرآن الكريم، لاسيما التي تدعو لقتال اليهود والمسيحيين

واعتبر شيخ الأزهر خلال كلمة له (الاثنين) في احتفالية ليلة القدر لتكريم حفاظ القرآن الكريم، التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية سنويا، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مثل هذا البيان "أحد مسببات الإرهاب".

وهذه أبرز تصريحات شيخ الأزهر أحمد الطيب: