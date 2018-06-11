شاهد| بومبيو: إذا لم تنجح الدبلوماسية مع كوريا الشمالية ستزيد العقوبات

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الهدف النهائي للقمة مع كوريا الشمالية لم يتغير وإن الولايات المتحدة تتطلع لرؤية ما إذا كانت بيونغ يانغ صادقة بشأن نزع السلاح النووي.

وفي مؤتمر صحفي من سنغافورة اليوم، قال بومبيو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مستعد بالكامل للمحادثات ومتفائل بأن النتيجة ستكون "ناجحة" محذرا من أنه لا يزال هناك "الكثير من العمل المتبقي لإنجازه".

وفيما يلي أبرز تصريحات بومبيو خلال المؤتمر الصحفي:

– الولايات المتحدة مستعدة لتقديم "ضمانات أمنية فريدة ومختلفة" عن تلك التي عرضتها حتى الآن على بيونغ يانغ مقابل نزع أسلحتها النووية بشكل كامل.

– الرئيس ترمب يؤمن بأي كيم جونغ أون لديه فرصة غير مسبوقة من أجل تغيير طبيعة علاقتنا معهم.

– كوريا الشمالية أكدت لنا سابقا رغبتها في نزع السلاح النووي.

– سوف تبقى العقوبات حتى تقوم كوريا الشمالية بالتخلص من برامجها النووية.

– إذا لم تنجح الدبلوماسية وتذهب في الوجهة التي نريدها فإن العقوبات على كوريا الشمالية ستزيد.

– مستعدون لتقديم الضمانات اللازمة لكوريا الشمالية لإثبات أن نزع السلاح النووي سيكون في صالحهم.

– سوف يكون هناك 5 آلاف شخص من وسائل الإعلام حاضرين لتغطية هذا الحدث التاريخي.

– المفاوضات ستكون بين الطرفين بعيدا عن أعين الإعلام حتى يكون هناك فرصة لنجاحها.

ويعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سنغافورة غدا الثلاثاء ومن المتوقع أن تركز محادثاتهما على إنهاء برامج الأسلحة النووية والصواريخ في كوريا الشمالية مقابل حوافز دبلوماسية واقتصادية.