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سياسة|موريتانيا

تعرف على التعديلات في الحكومة الموريتانية

الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
11/6/2018

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، تعديلا جزئيا، شمل 5 حقائب وزارية بحكومة بلاده التي يقودها يحيى ولد حدمين.

والتعديلات الوزارية في موريتانيا هي:

  • تعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزيرا للخارجية
  • تعيين خديجة أمبارك فال، وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة.
  • تعيين مريم بنت بلال، وزيرة للشباب والرياضة،
  • تعيين الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
  • تعيين محمد الأمين ولد الشيخ وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، ومتحدّثا رسميا باسم الحكومة.
  • شغل ولد الشيخ وزير الخارجية الجديد، منصب مبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن سابقا.
  • تم دمج وزارة الثقافة والصناعة التقليدية مع وزارة العلاقات مع البرلمان.
  • يضم التشكيل الحكومي 28 وزيرا ووزيرة.
المصدر : الأناضول
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