تعرف على التعديلات في الحكومة الموريتانية

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، تعديلا جزئيا، شمل 5 حقائب وزارية بحكومة بلاده التي يقودها يحيى ولد حدمين.
والتعديلات الوزارية في موريتانيا هي:
- تعيين إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزيرا للخارجية
- تعيين خديجة أمبارك فال، وزيرة للتجارة والصناعة والسياحة.
- تعيين مريم بنت بلال، وزيرة للشباب والرياضة،
- تعيين الناها بنت حمدي ولد مكناس، وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
- تعيين محمد الأمين ولد الشيخ وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، ومتحدّثا رسميا باسم الحكومة.
- شغل ولد الشيخ وزير الخارجية الجديد، منصب مبعوث للأمم المتحدة إلى اليمن سابقا.
- تم دمج وزارة الثقافة والصناعة التقليدية مع وزارة العلاقات مع البرلمان.
- يضم التشكيل الحكومي 28 وزيرا ووزيرة.