تعرف على التعديلات في الحكومة الموريتانية

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الاثنين، تعديلا جزئيا، شمل 5 حقائب وزارية بحكومة بلاده التي يقودها يحيى ولد حدمين.

والتعديلات الوزارية في موريتانيا هي: