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سياسة|اليابان

تحطم مقاتلة أمريكية جنوبي اليابان (فيديو)

11/6/2018

أعلن الجيش الأمريكي (الاثنين) تحطم مقاتلة تابعة للقوات الجوية من طراز "إف 15سي" بعد سقوطها في البحر قبالة أوكيناوا جنوبي اليابان.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن بيان صادر عن القوة الجوية الأمريكية، أنه تم إنقاذ الطيار بعد أن قفز من الطائرة.

وأوضح البيان أن التحقيق جار لمعرفة سبب سقوط الطائرة التي كانت تقوم بمهمة تدريبية روتينية.

وأشار البيان إلى أن الطائرة أقلعت من قاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا، قبل أن تسقط في البحر.

وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا للصحفيين في طوكيو إنه تم إنقاذ الطيار وهو الشخص الوحيد الذي كان بالطائرة ونجح في القفز منها وأصيب "بجروح لا تهدد حياته".

ويربط سكان في أوكيناوا بين القواعد العسكرية الأمريكية والجريمة والحوادث والتلوث، ويريدون نقلها من الجزيرة.

وأدت سلسلة من عمليات الهبوط الاضطراري وسقوط قطع من طائرات عسكرية أمريكية إلى تسليط الضوء على المخاوف المتعلقة بالأمان.

وتمضي حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي قدما في خطة مثيرة للجدل لنقل قاعدة فوتينما التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية من منطقة حضرية بوسط أوكيناوا إلى مدينة ناجو بمنطقة هينوكو الأقل سكانا في شمال الجزيرة.

يشار إلى أن نصف عدد القوات الأمريكية البالغ 50 ألف جندي في اليابان، يتمركزون في جزيرة أوكيناوا وحدها.

المصدر : وكالات
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