البيت الأبيض يعلن برنامج قمة ترمب-كيم بسنغافورة

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن برنامج القمة التي ستجمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، (الثلاثاء) في سنغافورة، وهو كالتالي:

ترمب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية، في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لسنغافورة.

المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لا تزال جارية وقد سارت بسرعة أكبر من المتوقع.

البعثة الأمريكية لسنغافورة ستقوم بمباحثات ثنائية مع مسؤولين من كوريا الشمالية.

البعثة الأمريكية تضم وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، بالإضافة للسفير سونغ كيم.

سيعقد غداء عمل، الثلاثاء، ‎ وسينضم له مات بوتينغر، كبير مديري مجلس الأمن القومي لآسيا إلى جانب كبار المسؤولين من البلدين.

وسينضم له مات بوتينغر، كبير مديري مجلس الأمن القومي لآسيا إلى جانب كبار المسؤولين من البلدين. ترمب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة حوالي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت سنغافورة.

تطالب واشنطن بيونغيانغ بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي والكشف عنه، إضافة إلى تقديم ضمانات بعدم السعي مجددًا لامتلاك سلاح نووي.

تعهد ترمب بتقديم حماية لزعيم كوريا الشمالية حال تخليه عن البرنامج النووي.

وزير الخارجية مايك بومبيو الأمريكي تعهد بتقديم مساعدات اقتصادية إلى بيونغيانغ.

كوريا الشمالية تؤكد أنها تريد التخلي عن برنامجها النووي، لكن على مراحل.