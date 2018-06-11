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البيت الأبيض يعلن برنامج قمة ترمب-كيم بسنغافورة

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار)
11/6/2018

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، عن برنامج القمة التي ستجمع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، (الثلاثاء) في سنغافورة، وهو كالتالي:

  •  ترمب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية، في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لسنغافورة.
  • المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لا تزال جارية وقد سارت بسرعة أكبر من المتوقع.
  • البعثة الأمريكية لسنغافورة ستقوم بمباحثات ثنائية مع مسؤولين من كوريا الشمالية.
  • البعثة الأمريكية تضم وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، بالإضافة للسفير سونغ كيم.
  • سيعقد غداء عمل، الثلاثاء، وسينضم له مات بوتينغر، كبير مديري مجلس الأمن القومي لآسيا إلى جانب كبار المسؤولين من البلدين.
  • ترمب سيعقد مؤتمرًا صحفيًا قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة حوالي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت سنغافورة.
  • تطالب واشنطن بيونغيانغ بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي والكشف عنه، إضافة إلى تقديم ضمانات بعدم السعي مجددًا لامتلاك سلاح نووي.
  • تعهد ترمب بتقديم حماية لزعيم كوريا الشمالية حال تخليه عن البرنامج النووي.
  • وزير الخارجية مايك بومبيو الأمريكي تعهد بتقديم مساعدات اقتصادية إلى بيونغيانغ.
  • كوريا الشمالية تؤكد أنها تريد التخلي عن برنامجها النووي، لكن على مراحل.
المصدر : الأناضول
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