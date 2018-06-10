البث الحي
سياسة|البرازيل

من زنزانته: لولا دا سيلفا يتصدر نوايا التصويت في انتخابات الرئاسة

الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا يحيي أنصاره داخل مقر حزب العمال
الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا يحيي أنصاره داخل مقر حزب العمال
10/6/2018

لا يزال الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا يتصدر بفارق كبير نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر/تشرين أول المقبل، على الرغم من أنه يقبع في السجن منذ شهرين.

وأظهر استطلاع لمعهد داتافوليا أن 30% من البرازيليين سيصوتون لمصلحة لولا الذي تولى الرئاسة بين 2003 و2010.

ويقبع لولا في سجن في مدينة كوريتيبا في جنوب البلاد منذ 7 من أبريل/ نيسان الماضي حيث يقضي عقوبة بالحبس 12 عاما بعد إدانته بالفساد لقبوله رشوة عبارة عن شقة فخمة على الشاطئ من شركة للأشغال العامة، مقابل تسهيلات لحصولها على عقود عامة.

ويصر لولا اليساري البالغ من العمر 72 عاما على براءته مؤكدا أن القضية مسيسة.

وكان استطلاع سابق أجراه المعهد نفسه بعد إدخال لولا السجن أعطى الرئيس الأسبق نسبة تأييد بلغت 31 %.

وأعلن المعهد أن 21% ممن شملهم الاستطلاع امتنعوا عن تأييد أي مرشح، فيما أعرب 17% من المستطلَعين عن تأييدهم مرشح اليمين المتطرف غايير بولسونارو مقابل 10% لوزيرة البيئة السابقة مارينا سيلفا.

وحصل لولا دا سيلفا (الجمعة) على دعم مطلق من "حزب العمال" الذي ينتمي إليه عبر رسالة أكد فيها الحزب أن الرئيس الأسبق هو مرشحه للانتخابات الرئاسية "حتى النهاية".

وشهد عهد لولا فورة اجتماعية واقتصادية كبيرة أخرجت نحو أربعين مليون نسمة من الفقر بفضل برامج اجتماعية.

وشمل الاستطلاع 2824 ناخبا من مختلف أنحاء البلاد، بهامش خطأ بلغ نقطتين مئويتين.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

وصول أول رحلة تجارية لـ "فلاي دبي" إلى تل أبيب(فيديو)

أول رحلة تجارية لفلاي دبي تهبط بمطار بن غوريون (موافع التواصل)

تركيا: قرار "الشيوخ" الفرنسي حول كاراباخ "سخيف"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون(غيتي-أرشيف)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري(فيديو)

اختراق موقع قناة فضائية موالية للنظام المصري (موافع التواصل)

أمريكا تفرض "كفالة" آلاف الدولارات على زائرين من دول أفريقية وأسيوية

مجموعة من المهاجرين يحاولون الوصول إلى الولايات المتحدة (رويترز)
الأكثر قراءة

من عامل نظافة مسلم إلى عضو في برلمان نيوزيلندا(فيديو)

النائب النيوزيلندي من أصل إريتري إبراهيم عمر (غيتي)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

"ميدو جابر فين" يتصدر تويتر بعد اختفاء اللاعب المصري في ظروف غامضة

لاعب نادي كليوباترا المختفي ميدو جابر (موافع التواصل)