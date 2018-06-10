من زنزانته: لولا دا سيلفا يتصدر نوايا التصويت في انتخابات الرئاسة

لا يزال الرئيس البرازيلي الأسبق لولا دا سيلفا يتصدر بفارق كبير نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في أكتوبر/تشرين أول المقبل، على الرغم من أنه يقبع في السجن منذ شهرين.

وأظهر استطلاع لمعهد داتافوليا أن 30% من البرازيليين سيصوتون لمصلحة لولا الذي تولى الرئاسة بين 2003 و2010.

ويقبع لولا في سجن في مدينة كوريتيبا في جنوب البلاد منذ 7 من أبريل/ نيسان الماضي حيث يقضي عقوبة بالحبس 12 عاما بعد إدانته بالفساد لقبوله رشوة عبارة عن شقة فخمة على الشاطئ من شركة للأشغال العامة، مقابل تسهيلات لحصولها على عقود عامة.

ويصر لولا اليساري البالغ من العمر 72 عاما على براءته مؤكدا أن القضية مسيسة.

وكان استطلاع سابق أجراه المعهد نفسه بعد إدخال لولا السجن أعطى الرئيس الأسبق نسبة تأييد بلغت 31 %.

وأعلن المعهد أن 21% ممن شملهم الاستطلاع امتنعوا عن تأييد أي مرشح، فيما أعرب 17% من المستطلَعين عن تأييدهم مرشح اليمين المتطرف غايير بولسونارو مقابل 10% لوزيرة البيئة السابقة مارينا سيلفا.

وحصل لولا دا سيلفا (الجمعة) على دعم مطلق من "حزب العمال" الذي ينتمي إليه عبر رسالة أكد فيها الحزب أن الرئيس الأسبق هو مرشحه للانتخابات الرئاسية "حتى النهاية".

وشهد عهد لولا فورة اجتماعية واقتصادية كبيرة أخرجت نحو أربعين مليون نسمة من الفقر بفضل برامج اجتماعية.

وشمل الاستطلاع 2824 ناخبا من مختلف أنحاء البلاد، بهامش خطأ بلغ نقطتين مئويتين.