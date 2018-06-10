كيم يصل سنغافورة وترمب في طريقه إلى القمة التاريخية

وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى سنغافورة اليوم الأحد قبل قمة تاريخية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تركز على ترسانة يونغ يانغ من الأسلحة النووية.

*كتب الوزير فيفيان بالاكريشنان على تويتر "رحبنا بالزعيم كيم جونغ أون الذي وصل للتو إلى سنغافورة". ونشر صورة له وهو يصافح كيم الذي كان يرتدي نظارة وبذلة داكنة اللون.

*ذكرت صحيفة ستريتس تايمز الصادرة في سنغافورة إن كيم وصل على متن طائرة بوينغ 747 تابعة لشركة إير تشاينا هبطت في مطار تشانغي.

*الوفد الأمريكي يصل مساء اليوم قادما من كندا حيث شارك ترمب في اجتماعات مجموعة السبع. ومن المقرر أن يلتقي ترمب مع رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج غدا الإثنين.

*البيت الأبيض قال إنه من المتوقع أن يصل ترمب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة مساء اليوم ويتوجه إلى فندق شانغري-لا.

*يضم الوفد المرافق لترمب وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز.

تركز القمة على أسلحة كوريا الشمالية النووية والسلام في شبه الجزيرة الكورية. وأمضت بيونغ يانغ عقودا في تطوير أسلحة نووية بلغ ذروته في اختبار قنبلة هيدروجينية عام 2017. كما نجحت في اختبار صواريخ قادرة على الوصول للبر الأمريكي الرئيسي.