شاهد: ترمب يصل سنغافورة للقاء زعيم كوريا الشمالية

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سنغافورة (الأحد) استعدادا للقمة التاريخية التي يعقدها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون حول مستقبل ترسانة بيونغيانغ النووية.

ووصل ترمب إلى قاعدة بايا ليبار الجوية في سنغافورة متطلعا لتمهيد الطريق لاتفاق نووي مع أحد ألد خصوم الولايات المتحدة.

وجاء ذلك بعد خلاف في اجتماع في كندا مع بعض من أقرب حلفاء واشنطن أدى إلى زيادة التوترات في العلاقات التجارية العالمية.

وكان فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية سنغافورة في استقبال ترمب في القاعدة الجوية.

ورد ترمب على سؤال من أحد الصحفيين عن شعوره إزاء القمة قائلا "جيد للغاية" ثم استقل سيارة كانت في انتظاره.

ووصل ترمب بعد بضع ساعات من وصول كيم مرتديا بذلته الداكنة المميزة إلى أبعد مكان يذهب إليه في زيارة منذ توليه السلطة.

وسيلتقي ترمب وكيم (الثلاثاء) المقبل على جزيرة سنتوسا للمحادثات وهي الأولى على الإطلاق بين زعيمين للولايات المتحدة وكوريا الشمالية.