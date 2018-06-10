شاهد: السيسي يستحلف رئيس الوزراء الإثيوبي ألا يضر بمصر

طالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أن يقسم على عدم إلحاق الضرر بمصر، فيما يخص مياه النيل، واستجاب الأخير، وأقسم بالله أن بلاده لن تضر مصر.

وأقسم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي، على عدم إضرار أي طرف بالآخر. وذلك خلال مؤتمر صحفي، مشترك (الأحد)، عقب مباحثاتهما بالقاهرة.

وخلال المؤتمر أقسم أبي أحمد، أمام السيسي، قائلاً: "والله لن نقوم بأي ضرر بمياه مصر"، فيما رد السيسي: "والله والله لن نضر بكم أبدًا".

وفي كلمته بالمؤتمر قال السيسي، إن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للقاهرة تمثل فرصة للتباحث بشأن سد النهضة والتوصل لاتفاق بما لا يخل بمصالح أي طرف.

وتعد زيارة أبي أحمد لمصر، والتي بدأها أمس (السبت) وتستمر لمدة يومين، هي الأولى له منذ توليه منصبه رسميا.

وقال أبي أحمد "علينا الاستفادة من هذا النهر (النيل) ولا يجب أن نقوم بما يضر الشعب المصري".

وحذَّر في كلمته من "استفادة رجال السياسة وبعض الإعلاميين (لم يسمهم) من الخلافات (بين البلدين)".

وأضاف "سنحافظ على حصة مصر المائية وسأعمل مع الرئيس السيسي على زيادة حصتها".

يشار إلى أن أول لقاء بين "أبي أحمد" ومسؤولين مصريين منذ توليه منصبه مطلع أبريل/ نيسان الماضي، تم على هامش اجتماع شهدته العاصمة أديس أبابا منتصف مايو/أيار الماضي، بحضور وزراء إثيوبيين ومصريين وسودانيين؛ لبحث القضايا العالقة في مفاوضات سد النهضة.

وتأتي الزيارة الإثيوبية في ظل قلق مصري بالغ، وفق مراقبين، من تداعيات سد "النهضة" (قيد الإنشاء)، خشية أن يقلل من حصة مصر من نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب سنويا)، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

بينما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لاسيما في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.

ودخلت مصر وإثيوبيا بالإضافة إلى السودان مفاوضات حول بناء السد، غير أنها تعثرت مرارا جراء خلافات حول سعة تخزين السد، وعدد سنوات ملء الخزان.