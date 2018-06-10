شاهد|وزير خارجية الأردن: لا سلام في المنطقة بدون "حل الدولتين"

عقد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي فيدريكا موغريني مؤتمرا صحفيا في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد.

وتناولت مباحثات الصفدي مع موغيريني آخر التطورات في المنطقة، لاسيما سبل التعاون الاجتماعي والاقتصادي والشراكة بين الاتحاد والأردن.

وجاءت أبرز تصريحات الصفدي وموغريني على النحو التالي:

الصفدي: الحل الوحيد للخروج من الأزمة في فلسطين هو بحل الدولتين ولا أمن ولا سلام في المنطقة بدون هذا الحل.

موغريني: القدس عاصمة لكلا الدولتين وسنستمر بالعمل نحو هذا الهدف.

الصفدي: لا نريد أن نرى عنفًا في الجنوب السوري وسنعمل مع شركائنا على الحفاظ على اتفاق خفض التصعيد.

موغريني: قلقون جدًا من الأحداث الجارية على الأراضي السورية.

الصفدي: نتطلع لاستمرارية التعاون مع الاتحاد الأوربي.

الصفدي: ملتزمون باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق النتائج المرجوة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

الصفدي: عانينا من ظروف اقتصادية سببتها الأوضاع الإقليمية المحيطة بنا.

موغريني: قرار إصلاح المسار الاقتصادي في الأردن لابد أن يكون أردنيًا بحتًا.

موغريني: دعم الاتحاد الأوربي للأردن يأتي نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به في المنطقة.

موغريني: الأردن يحظى بدعمنا الكامل وسنحافظ على نفس المستوى من الدعم المقدم منذ سنوات.

واندلعت مظاهرات في الأردن احتجاجا على مشروع قانون مثير للجدل بشأن ضريبة الدخل، ورفع أسعار المحروقات.

وتسببت المظاهرات في إقالة عاهل الأردن للحكومة التي كان يترأسها رئيس الوزراء هاني الملقي وتكليف عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وهدأت الاحتجاجات مع إعلان رئيس الوزراء المكلف سحب مشروع القانون المثير للجدل.