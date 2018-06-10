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سياسة|العراق

رئيس البرلمان العراقي يدعو لإعادة الانتخابات

10/6/2018

دعا رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري إلى إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية بعد نشوب حريق في مخازن لصناديق الاقتراع في العاصمة بغداد.

وقال الجبوري في بيان إن "جريمة إحراق المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع في منطقة الرصافة، إنما هو فعل متعمد، وجريمة مخطط لها، تهدف إلى إخفاء حالات التلاعب وتزوير الأصوات وخداع الشعب العراقي وتغيير إرادته واختياره".

ودعا الجبوري إلى "إعادة الانتخابات بعد أن ثبت تزويرها والتلاعب بنتائجها وتزييف إرادة الشعب العراقي بشكل متعمد وخطير".

ودعا الجبوري الأجهزة الأمنية إلى "اتخاذ إجراءات تحقيقية وأمنية صارمة تتناسب وحجم هذه الجريمة المشينة (الحريق) وكشف ملابساتها".

ونشب حريق ضخم في مخازن ببغداد توجد بها صناديق أوراق اقتراع خاصة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، وذلك قبل البدء في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا.

ومن شأن الحريق أن يزيد من حدة الجدل الدائر في البلاد بشأن الانتخابات التي جرت شهر مايو/آيار الماضي وسط اتهامات بوقوع عمليات تزوير وتلاعب.

وقرر البرلمان العراقي الأسبوع الماضي بإعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا بعد أن قالت الحكومة وكتل سياسية إن الانتخابات رافقتها "خروقات جسيمة".

المصدر : الأناضول
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