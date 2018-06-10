الحرس الثوري الإيراني يقتل ستة أشخاص عبروا الحدود من العراق

نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن العميد محمد باكبور قائد القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني أن الحرس قتل ستة وأصاب ثلاثة ممن وصفهم "بالمتشددين" بعد عبورهم الحدود من العراق.

وقال "خلال الأيام الماضية شهدنا تحركات ومحاولات تقوم بها عصابات مضادة للثورة في المناطق الحدودية الغربية والشمالية الغربية بهدف إحداث تسلل عميق".

وأوضح أن الهجوم الأول وقع الجمعة في منطقة اوشنفيه قرب الحدود مع كردستان العراق وأسفر عن "مقتل أو إصابة" سبعة مسلحين.

وأشار إلى أن الهجومين الأخرين وقعا بين السبت والأحد، أحدهما في منطقة اوشنفيه أيضا والأخر جنوبا في سارفاباد.

وأوضح باكبور أن جهود المراقبة تمكنت من تحديد هؤلاء المسلحين قبل تمكنهم من "اختراق أراضي بلادنا".

وأشار إلى العثور على كمية كبيرة من الأسلحة. لكنه لم يتهم جهة محددة بالوقوف خلف الهجمات كما لم يعط تفاصيل حول جنسية المهاجمين.